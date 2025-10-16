Tras la suspensión de los actos del pasado domingo por las lluvias, es Cubells se vistió ayer de fiesta para celebrar el día de Santa Teresa, su patrona, con una jornada marcada por la devoción, la tradición y la música. Los actos comenzaron sobre las siete de la tarde con la misa solemne, seguida de la procesión por las calles del pueblo y del ball pagès a cargo del Grup Folklòric sa Colla des Vedrà, que llenó la plaza de color y ambiente festivo. Vecinos y visitantes se unieron para mantener viva una de las celebraciones más queridas del municipio. La noche iba a culminar con el concierto del grupo Aires Formenterencs, con su repertorio de folclore pitiuso y su energía en directo, para concluir con éxito un día grande que recuperó toda su esencia tras el parón obligado por la lluvia.

Tradición por Santa Teresa / J. A. Riera

Las fiestas de es Cubells continuarán en las próximas semanas con un completo programa de actividades. Este sábado 18 de octubre se celebrará la fiesta payesa en la Font d’en Xiquet, con juegos tradicionales, ball pagès del Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia y el estreno de la comedia ‘Viatge regalat’, a cargo del Grup de Teatre des Cubells. El miércoles 16 el Ayuntamiento de Sant Josep ofrecerá una comida-homenaje a las personas mayores, y el 1 de noviembre llegará una de las citas más esperadas: el XVI Concurso de Paellas, que reunirá a decenas de participantes.