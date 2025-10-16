Así trabajó la Guardia Civil en Ibiza durante la dana 'Alice' y los 'closings' de las discotecas

La Guardia Civil de Tráfico desplegó un amplio dispositivo de emergencia y control durante el paso de la dana 'Alice' y la celebración de los cierres de las discotecas en Ibiza, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y ciudadana en uno de los fines de semana más complicados del año por la combinación de intensas lluvias y gran afluencia de vehículos.

El operativo se centró en evitar la circulación en vías anegadas y establecer desvíos alternativos, lo que permitió mantener la seguridad de los conductores en todo momento, según informa en una nota el cuerpo armado. La rápida intervención de los agentes fue clave para minimizar los riesgos derivados de las condiciones extremas y el mal estado de la red viaria, señala la Benemérita.

Durante las horas de mayor intensidad meteorológica, los guardias civiles realizaron auxilios a conductores atrapados en sus vehículos, señalizaron y cortaron cuatro carreteras simultáneamente y llevaron a cabo una revisión exhaustiva de la red viaria.

Guardia Civil

Además, se activó un Plan Alternativo de Movilidad, en coordinación con otras instituciones, para mantener la fluidez del tráfico, especialmente en los accesos al aeropuerto de Ibiza, garantizando la conectividad aérea de la isla.

Cierres de las discotecas

A la compleja situación provocada por la dana se sumó la celebración de las fiestas de cierre de temporada de las principales discotecas, lo que aumentó notablemente el volumen de tráfico y la necesidad de vigilancia.

En este contexto, la Guardia Civil realizó controles de alcoholemia y detección de drogas, y detectó numerosas infracciones administrativas por conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, aunque no ofrece ningún dato, así como otras relacionadas con la seguridad vial, de las que tampoco detalla el número.

La Guardia Civil en la carretera del aeropuerto, cortada por las lluvias. / G.C.

El dispositivo se reforzó con agentes procedentes de Mallorca y Menorca, en una actuación coordinada que el instituto armado ha calificado de “ejemplar en materia de cooperación interinsular”.

Desde la Guardia Civil se recuerda a los conductores la importancia de extremar la precaución ante fenómenos meteorológicos adversos, revisar el estado de las carreteras antes de desplazarse y mantener una tolerancia cero al consumo de alcohol y drogas al volante. “Conducir bajo los efectos de estas sustancias pone en peligro no solo la vida del conductor, sino también la de todos los usuarios de la vía”, advierte el cuerpo.