La huelga en las residencias del Govern en Ibiza y en los servicios de dependencia sigue adelante: "Exigimos dignidad laboral"

Los trabajadores de la Fundación para la Dependencia han continuado este jueves con la huelga indefinida en la que ha sido la segunda jornada de este paro laboral, con un seguimiento del 90% y nuevas protestas en Mallorca e Ibiza. Los sindicatos CSIF y USAE han destacado en sendos comunicados de prensa la elevada participación en las concentraciones frente a los centros de trabajo, donde los empleados que cumplen servicios mínimos han hecho visible la protesta para exigir "dignidad laboral" para todo el personal de la Fundación.

Eva María García Torres

Los trabajadores instan a la consellera balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, a adoptar las medidas oportunas para que el aumento de sueldo acordado en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) en abril de 2023 sea efectivo este 21 de octubre. Precisamente, ese día se celebra una nueva reunión en el Tamib entre las partes, en la que los sindicatos emplazan al Govern a presentar una propuesta "real" que permita resolver el conflicto.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) "valora muy positivamente el seguimiento de la huelga", según señala en un comunicado. "Además de las residencias que gestiona la Fundación, la huelga tiene especial incidencia en servicios fundamentales para la atención a la dependencia, como por ejemplo el servicio de técnicos PIA (Plan Individual de Atención), que determina el tipo de prestación que recibirá el usuario; el servicio de valoración, del que depende el reconocimiento del grado de dependencia; o el servicio de curatela, que apoya a las personas adultas en el ejercicio de su capacidad jurídica cuando no existen familiares idóneos para cumplir esta función", añade CSIF, que hace hincapié en que se trata de "servicios imprescindibles para las personas con dependencia y sus familias, que arrastran largas listas de espera en gran parte debido a la falta de personal, que huye de la Fundación por las pésimas condiciones laborales que les ofrecen".

Las concentraciones se celebrarán de lunes a viernes a las 11 de la mañana mientras dure la huelga.

Traspaso de competencias

El PSOE de Ibiza sostiene en un comunicado que la huelga indefinida en las residencias Can Blai, Sa Serra y Can Raspalls es la consecuencia directa de años "de inacción, improvisación y desidia política del gobierno del PP en el Consell": "El señor Vicent Marí lleva más de seis años al frente del Consell y todavía no ha cumplido su promesa de asumir las competencias propias en la gestión de las residencias".

"No tenemos ningún problema en asumir las residencias si realmente se reconoce el coste que supone. El Consell ya gestionó las residencias y las tuvo que devolver al Govern por la dificultad de gestión y la falta de recursos económicos. No volveremos a caer en el mismo error. El Consell asumirá su gestión cuando tengamos la estructura adecuada para hacerlo", dijo el presidente Vicent Marí en una entrevista para Diario de Ibiza de mayo de 2023.