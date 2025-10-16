La terminal de Ibiza es la única balear que gana plazas para este invierno

Las compañías aéreas tienen programados 139 millones de asientos en España para este invierno (de noviembre a marzo) un 4,7 % más que lo operado en el mismo período de 2024, según explicó ayer miércoles el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara.

En relación a los aeropuertos de Balears, en Ibiza suben las reservas de asientos previstas en un 1,8%, al pasar de los 1.681.096 a los 1.711.138 de este invierno. En Palma caen un 1,4% y en Maó un 9%, movimientos que Gándara considera normales después de los fuertes crecimientos acumulados tras la pandemia, aunque entiende que también puede influir la falta de pago de las compensaciones a las aerolíneas por parte del Gobierno.

En una rueda de prensa convocada para presentar los asientos previstos por las diferentes compañías aéreas que operan en las terminales españolas, reclamó a AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) que recorte las tarifas aeroportuarias para el periodo 2027-2031 en el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA III) que el gestor de los aeropuertos está consultando ahora con las líneas aéreas.

El presidente de la patronal reclama al Gobierno que liquide cuanto antes los más de 700 millones pendientes de cobro en 2025 por las líneas aéreas por las subvenciones a residentes en los territorios extrapeninsulares adelantadas por las compañías.