La 'colla' de Santa Gertrudis estrena la Font de Cas Ramons para su tradicional 'ballada'

La colla de Santa Gertrudis celebrará este sábado, 18 de octubre a las 18 horas, una ballada popular en la Font de Cas Ramons, un nuevo escenario que se estrena como punto de encuentro para esta cita con la tradición. El evento contará con ball pagès, juegos tradicionales, bitlles, ucs, rifa y actividades infantiles, y está organizado por el Grup de Balls Tradicionals de Santa Gertrudis, con la colla de Can Bonet como invitada y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària. Participarán, además, los cantadors Elena Ribas, Stella Roselló y Vicent Cardona, Frit, que pondrán la música a una jornada que reunirá a vecinos y aficionados al folclore de toda la isla.

Será la primera vez que se celebra una ballada en la Font de Cas Ramons, situada en el camino del mismo nombre, en el kilómetro 7,7 de la carretera de Sant Miquel. Según explica José María Planells, Murtera, miembro de la colla organizadora, tradicionalmente el encuentro tenía lugar en el Pou d’en Gatzara el primer fin de semana de octubre, pero la propiedad de los terrenos cambió y decidieron buscar una alternativa.

“Hace dos años hicimos la ballada en sa Fontassa, para celebrar la recuperación de esa zona de interés hidrológico, pero es más incómoda porque tiene peores accesos y resulta más complicada para organizar los juegos y bailes tradicionales”, señala Murtera.

Ofrecimiento de Cas Ramons

El propietario de la finca donde se encuentra la Font de Cas Ramons, Joan de Cas Ramons, ofreció el lugar para celebrar la cita de este año. “Nos pareció el sitio ideal y en los últimos días los miembros de la colla hemos estado limpiando el terreno”, añade Murtera.

Aunque la colla invitada será la de Can Bonet, el encuentro culminará con una gran ballada conjunta, en la que participarán miembros de diferentes colles de la isla, manteniendo viva la tradición del ball pagès y el espíritu comunitario de las fiestas rurales.

La colla de Santa Gertrudis trabaja, además, en la organización de una gran fira rural, con demostraciones de oficios tradicionales, exposición de animales, artesanía y folclore, que prevén celebrar a principios de diciembre y de la que ofrecerán más detalles próximamente.