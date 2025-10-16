Santa Eulària reprograma las actividades culturales suspendidas por la lluvia

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha anunciado las nuevas fechas para las actividades culturales que tuvieron que ser aplazadas debido a las recientes lluvias.

La charla informativa 'Aprenem, gaudim i tastam patrimoni' se celebrará finalmente el sábado 22 de noviembre, de 10.30 a 13.00 horas, en Can Planetes, el Centro de Interpretación del Río de Santa Eulària.

Por su parte, el taller de pan se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre, de 9.00 a 14.00 horas, en Ca n’Andreu des Trull (Sant Carles).

Ambas actividades forman parte del programa municipal de dinamización cultural y de promoción del patrimonio local, impulsado por el Consistorio con el objetivo de acercar las tradiciones y la historia del municipio a residentes y visitantes.