Sant Josep se suma al Día Mundial del Duelo Perinatal, Gestacional y Neonatal

El Ayuntamiento de Sant Josep se sumó este martes al Día Mundial del Duelo Perinatal, Gestacional y Neonatal con un acto simbólico y de apoyo a las familias que han sufrido la pérdida de un bebé durante el embarazo o en los primeros días de vida.

El evento, organizado por la asociación Tribu de Estrellas, tuvo lugar en el Consistorio e incluyó la lectura de un manifiesto en recuerdo de los bebés fallecidos como muestra de acompañamiento a las familias que atraviesan este tipo de duelo, todavía poco visibilizado en la sociedad.

En el acto participaron el alcalde de Sant Josep, Vicente Roig; la concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, y la de Infancia, Gente Mayor e Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, junto a la directora insular de Bienestar Social, Igualdad y Relaciones con Entidades, Marilina Bonet.

También asistió la consellera de Salud del Govern balear, Manuela García, que se encontraba en Sant Josep con motivo de la campaña de vacunación en centros escolares.

Con este acto, Sant Josep se une a la red de municipios que conmemoran esta jornada mundial cada 15 de octubre, una fecha impulsada por asociaciones de familias para romper el silencio que rodea al duelo perinatal y reivindicar más apoyo emocional y recursos sanitarios y sociales para quienes atraviesan este tipo de pérdida.