Sant Joan cierra parcialmente Cala Xarraca por riesgo de desprendimientos

El Ayuntamiento de Sant Joan ha informado del cierre parcial de la playa de Cala Xarraca debido a desprendimientos registrados en la zona y al riesgo existente en el talud que bordea el arenal.

Por motivos de seguridad, queda clausurada la parte izquierda de la playa hasta que se completen las labores de mantenimiento y limpieza necesarias para garantizar la estabilidad del terreno y la seguridad de los bañistas, según han informado en redes sociales.

Desde el Consistorio se ha pedido comprensión y colaboración a los vecinos y visitantes mientras se desarrollan los trabajos, que forman parte del seguimiento habitual del estado de los acantilados y taludes del litoral del municipio.

El Ayuntamiento recuerda la importancia de respetar la señalización y los cierres temporales, especialmente en zonas naturales donde pueden producirse movimientos de tierra por causas meteorológicas o erosivas.