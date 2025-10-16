Sant Joan cierra parcialmente Cala Xarraca por riesgo de desprendimientos
El Ayuntamiento restringe el acceso a la parte izquierda de la playa hasta garantizar la seguridad y finalizar las tareas de mantenimiento
El Ayuntamiento de Sant Joan ha informado del cierre parcial de la playa de Cala Xarraca debido a desprendimientos registrados en la zona y al riesgo existente en el talud que bordea el arenal.
Por motivos de seguridad, queda clausurada la parte izquierda de la playa hasta que se completen las labores de mantenimiento y limpieza necesarias para garantizar la estabilidad del terreno y la seguridad de los bañistas, según han informado en redes sociales.
Desde el Consistorio se ha pedido comprensión y colaboración a los vecinos y visitantes mientras se desarrollan los trabajos, que forman parte del seguimiento habitual del estado de los acantilados y taludes del litoral del municipio.
El Ayuntamiento recuerda la importancia de respetar la señalización y los cierres temporales, especialmente en zonas naturales donde pueden producirse movimientos de tierra por causas meteorológicas o erosivas.
