El PSOE de Ibiza exige la ejecución "urgente" del tanque de tormentas de Can Misses para evitar inundaciones

El PSOE exige al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, la ejecución "urgente" y prioritaria del tanque de tormentas de Can Misses. La portavoz socialista en el Consell Insular, Elena López, y la concejala socialista en el Ayuntamiento, Carmen Boned, han hecho esta petición en una rueda de prensa celebrada este jueves en la que han anunciado la presentación de una moción con propuesta de acuerdo en el próximo pleno municipal.

El PSOE considera que, dado que el proyecto ejecutivo del tanque de tormentas de Can Misses ya está redactado e informado por el Consell Insular, podría licitarse de manera inmediata.

Según Elena López, "el Partido Popular retiró de la remodelación de la E-10 (primer cinturón) el proyecto del tanque de tormentas de Can Misses para ejecutarlo después de la reforma de la E-10, lo cual es, en primer lugar, una irresponsabilidad dada la necesidad urgente de esta infraestructura; en segundo lugar, sería condenar a esta vía principal de la ciudad a años de obras".

López subraya que "no es lógico que, teniendo el proyecto redactado e informado por el Consell Insular, el Partido Popular de Triguero y Marí decida ejecutar la reforma de la E-10 sin prever primero este tanque de tormentas". En este sentido, reclama que el PP "se ponga a ejecutar verdaderas infraestructuras hidráulicas para evitar las inundaciones, dada la urgencia que hemos vivido estas semanas, y el tanque de tormentas de Can Misses es una necesidad inaplazable".

Los informes de necesidades que manejan ambas instituciones señalan las prioridades en materia de actuaciones urgentes para la recogida de pluviales y la prevención de inundaciones en la ciudad. Este listado incluye la construcción del colector de Can Murtera —proyecto finalizado durante la pasada legislatura—, el tanque de tormentas del puerto de Ibiza —ya terminado— y, en tercer lugar, el tanque de la rotonda de Can Misses, recuerda el PSOE.

Tramitación "por vía de urgencia"

Ante la grave situación provocada por las tormentas en las últimas semanas, el partido exige a Triguero que inicie de inmediato la tramitación y construcción del tanque de tormentas de Can Misses por vía de urgencia, de forma independiente a la reforma de la E-10.

La concejala socialista Carmen Boned avanza que el grupo municipal presentará una moción con propuesta de acuerdo para su votación en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Ibiza. Boned también responde a las declaraciones del alcalde Triguero, en las que pedía rapidez en la llegada de las ayudas del Gobierno central. La edil recuerda que "el Gobierno del Estado reaccionó de forma muy rápida, en primer lugar, con el traslado a Ibiza en pocas horas de los equipos de la UME".

En cuanto a las ayudas, Boned señala que "la ciudadanía debe saber que en estos momentos el trabajo lo debe realizar el Ayuntamiento de Ibiza, que es quien tiene que valorar, redactar los proyectos y licitarlos para posteriormente recibir las ayudas estatales". En este sentido, pide al alcalde "que se ponga a trabajar en la licitación de los proyectos y deje de engañar a la ciudadanía".

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales destacan que "es irónico que propongan un tanque de tormentas en una ubicación por donde ellos mismos aprobaron unas obras de Red Eléctrica y que ahora impedirían ubicarlo allí".

"El proyecto existe desde 2015 y no lo ejecutaron en 8 años. Nosotros estamos ya trabajando en un tanque de tormentas mayor en una ubicación posible, más eficiente y dimensionado para las necesidades actuales de la ciudad. Por otro lado, también estamos a punto de adjudicar el tanque de tormentas de Platja d'en Bossa, financiado con fondos ITS", recuerdan desde el Consistorio.