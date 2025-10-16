Prohens pide un papel singular para las islas en el Pacto por el Mediterráneo

La presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, reclamó ayer en Bruselas que el nuevo Pacto por el Mediterráneo reconozca la singularidad de las regiones insulares, al considerar que las islas «se enfrentan de forma más acelerada y directa» a los principales retos de la región.

Prohens participó como presidenta de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo en el seminario ‘Nuevo pacto por el Mediterráneo: retos y perspectivas entre cohesión y ampliación’, organizado por el Comité Europeo de las Regiones dentro de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades.

En el encuentro también intervinieron la vicepresidenta de la Comisión Europea, Dubravka Šuica; el conseller de de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; y el presidente de la Eurorregión Adriático-Jónica, Nikola Dobroslavić, entre otras autoridades.

La presidenta centró su intervención en la necesidad de que el futuro pacto tenga en cuenta la realidad específica de las islas mediterráneas, que, dijo, se encuentran «en medio de las dos riberas del Mediterráneo» y, por tanto, deben recibir una atención diferenciada. «Somos -la Comunitat Autònoma de Balears- un poco más mediterráneos que nadie, porque nos rodea el mar por todas partes», afirmó.

Tres ámbitos clave

Prohens señaló tres ámbitos clave en los que las islas precisan un enfoque propio: la transición económica y ambiental, la adaptación al cambio climático y la gestión de la inmigración.

En materia económica, defendió la diversificación y sostenibilidad de los modelos productivos, especialmente en territorios con gran dependencia del turismo, y volvió a pedir una flexibilización del Reglamento de mínimis, que limita las compensaciones por la insularidad.

«Estas ayudas no buscan una ventaja competitiva, sino permitir competir en igualdad de condiciones. Eso es precisamente la cohesión», recalcó la presidenta balear.

El cambio climático

La presidenta advirtió también del impacto del cambio climático en los territorios insulares, con «sequías más severas y fenómenos meteorológicos cada vez más violentos», y destacó las inversiones en infraestructuras hídricas que está impulsando el Govern. «Todo el ciclo del agua nos exige una inversión sin precedentes, tanto para el uso agrario como doméstico y turístico», explicó.

Otro de los asuntos centrales de su discurso ha sido la presión migratoria que afrontan las Balears. Prohens alertó de que el archipiélago balear, «se está convirtiendo en la principal puerta de entrada de inmigración irregular de Europa a través del Mediterráneo», con un incremento del 87 % en la llegada de migrantes por la ruta argelina. «Son cifras que ponen en jaque la sostenibilidad de nuestros servicios públicos y la capacidad de integración», advirtió la jefa del Ejecutivo balear, al tiempo que subrayó la necesidad de abordar esta realidad «con humanidad, pero también con seguridad».

La presidenta aseguró antes de la reunión con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, que iba a reclamar una mayor colaboración de la Unión Europea en la gestión migratoria. «Las islas del Mediterráneo somos la frontera sur de Europa, y necesitamos que esa responsabilidad se traduzca en apoyo y recursos», afirmó.

Migración regular e irregular

Por último, Prohens insistió en la importancia de distinguir entre inmigración regular e irregular, subrayando que la primera «es esencial para el funcionamiento de nuestra economía turística y de servicios», mientras que la segunda requiere una respuesta coordinada europea. «Si el Pacto por el Mediterráneo pretende dar una respuesta global a los retos comunes, debe ser especialmente sensible con las regiones más expuestas, como las islas», concluyó la presidenta Marga Prohens.

Reclamó que «Europa actúe» ante el «drama» de la inmigración irregular en Balears y, especialmente, ante el aumento de la llegada de menores no acompañados. En lo que va de año, han llegado a Baleares 327 pateras con un total de 6.030 migrantes, según un recuento basado en los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en las islas, lo que supone superar ya el total registrado en todo 2024. «Pedimos que se escuche nuestra voz», concluyó Prohens.

Visita a la UE: «La presión migratoria no puede recaer solo en los consells»

Vicent Marí reclama en Bruselas el refuerzo del control fronterizo

El presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, reclamó ayer en Bruselas que la Unión Europea refuerce el control fronterizo en Balears y active el despliegue de Frontex para apoyar la vigilancia y la gestión de la actual crisis migratoria en el archipiélago. «La presión migratoria que sufren las Baleares no puede recaer únicamente en los consells insulars», afirmó Marí, quien defendió la necesidad de una respuesta europea coordinada ante un fenómeno que, según ha dicho, «desborda completamente las capacidades locales».

El presidente insular ha realizado estas declaraciones tras participar en una reunión con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, junto a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y los presidentes de los otros consells insulars, en la sede de la Comisión Europea.

Durante el encuentro, Marí trasladó la situación de colapso y sobreocupación que atraviesan los servicios sociales de Eivissa, especialmente el sistema de tutela de menores extranjeros no acompañados, que actualmente atiende a más de un centenar de jóvenes con solo 40 plazas habilitadas. «No hablamos de un problema económico, sino de capacidad: no hay espacios, no hay personal suficiente y no hay previsibilidad. Cada nueva llegada nos sitúa al límite», ha subrayado.

El presidente ibicenco ha insistido en que la presión migratoria que vive el archipiélago «es un problema europeo y de Estado», y reclamó que ni los consells ni los ayuntamientos sigan asumiendo en solitario la gestión de una situación que trasciende el ámbito local. «Las islas mediterráneas somos la puerta de entrada a Europa, pero esa puerta no puede estar abierta sin control ni corresponsabilidad. Ibiza no puede gestionar sola un fenómeno que es europeo», advirtió.

Además de solicitar el despliegue de Frontex, los representantes baleares pidieron al Gobierno de España que asuma sus competencias en materia de control fronterizo, repatriación y tutela de menores. En palabras de Marí, «Europa escucha y entiende que esto no puede recaer en una administración local. Ahora es el momento de que también lo entienda el Estado».