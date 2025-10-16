Ciudadanos de Ibiza y Formentera han vuelto a salir a la calle para mostrar su desacuerdo con el pacto alcanzado entre Israel y Hamás el pasado 9 de octubre porque consideran que no terminará con el sometimiento del pueblo palestino.

Las Pitiusas vuelven a clamar contra Israel y por una Palestina libre | . / P.M.V

En Formentera, más de un centenar de personas se congregaron ayer miércoles en la localidad de Sant Ferran para iniciar una marcha a modo de protesta que les llevó hasta Sant Francesc, donde se puso fin a una manifestación pacífica durante la cual se lanzaron consignas a favor de la libertad de Palestina.

En Ibiza, alrededor de 300 manifestantes se manifestaron por la ciudad (desde el paseo de Vara de Rey, donde se leyó un manifiesto, a ses Figueretes) para mostrar su repulsa al pacto que ha acabado, de momento, con la guerra y exigir una Palestina libre y su constitución como Estado. Los asistentes portaban numerosas banderas palestinas y coreaban consignas con megáfonos en las que pedían, por ejemplo, el boicot a Israel.