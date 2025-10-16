Manifestaciones
Las Pitiusas vuelven a clamar contra Israel y por una Palestina libre
Ciudadanos de Ibiza y Formentera han vuelto a salir a la calle para mostrar su desacuerdo con el pacto alcanzado entre Israel y Hamás el pasado 9 de octubre porque consideran que no terminará con el sometimiento del pueblo palestino.
En Formentera, más de un centenar de personas se congregaron ayer miércoles en la localidad de Sant Ferran para iniciar una marcha a modo de protesta que les llevó hasta Sant Francesc, donde se puso fin a una manifestación pacífica durante la cual se lanzaron consignas a favor de la libertad de Palestina.
En Ibiza, alrededor de 300 manifestantes se manifestaron por la ciudad (desde el paseo de Vara de Rey, donde se leyó un manifiesto, a ses Figueretes) para mostrar su repulsa al pacto que ha acabado, de momento, con la guerra y exigir una Palestina libre y su constitución como Estado. Los asistentes portaban numerosas banderas palestinas y coreaban consignas con megáfonos en las que pedían, por ejemplo, el boicot a Israel.
