Piden 40 policías nacionales más y una unidad de prevención y reacción para Ibiza

Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil en Baleares han convocado una concentración este jueves para denunciar la situación de "abandono institucional" que sufren en las islas. La protesta, prevista a las 12 horas frente a la Delegación del Gobierno, en Palma, ha sido convocada por Jupol, SUP, CEP, UFP, AUGC, AEGC y Jucil en respuesta al discurso "triunfalista" del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, sobre "supuesto incremento sustancial" de las plantillas.

Entre las necesidades más urgentes, destacan tres nuevos grupos de Unidades de Prevención y Reacción (dos en Mallorca y uno en Ibiza) y refuerzos inmediatos en Extranjería y Policía Científica, con al menos 40 agentes más por isla.

Además, hacen referencia al aumento del coste de la vivienda, la insularidad y las retribuciones insuficientes que, lamentan, provocan "una sangría constante" de empleados públicos estatales. Los representantes policiales reclaman una política de fidelización "real" con compensaciones económicas adecuadas por insularidad, así como refuerzos "reales" de plantillas y no rotaciones temporales

A su criterio, la realidad es "muy distinta" porque los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan años "haciendo más con menos" y afrontando una carga de trabajo que "supera con creces" los recursos humanos y materiales disponibles.

Los sindicatos y asociaciones subrayan que Baleares encabeza habitualmente la tasa de criminalidad nacional y recuerdan que en 2025 se registraron 65,6 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a una media estatal de 50, según datos del Ministerio del Interior.

"Seguimos liderando los índices de delincuencia"

A este dato, argumentan, se suman otros factores que complican la labor policial, como el incremento constante de población flotante derivada del turismo, la presencia de grupos criminales itinerantes, el aumento de la llegada de inmigrantes irregulares por mar y la dificultad logística para reforzar plantillas entre islas.

"El delegado del Gobierno puede dar cifras, pero no puede cambiar la realidad, seguimos liderando los índices de delincuencia con las mismas carencias estructurales", sostienen, y lamentan que el aumento de las plantillas de Policía Nacional y la Guardia Civil en las Islas es "insuficiente y coyuntural".

Según los sindicatos, buena parte de esos efectivos son "agentes en prácticas o recién jurados que apenas permanecen un año antes de solicitar traslado por las dificultades de arraigo". Según sus cálculos, existe un déficit de unos 300 agentes en la Policía Nacional y unos 500 en la Guardia civil.