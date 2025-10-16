Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Navidad ya llega a Can Bonet

La Navidad ya llega a Can Bonet | J. M. L. R.

La Navidad ya llega a Can Bonet | J. M. L. R.

Dos meses antes de que empiecen las fiestas navideñas, los operarios comenzaron ayer a instalar en las farolas de Can Bonet y ses Païsses las luces propias de esa época. Todos los artilugios que iluminarán la Navidad del barrio fueron acumulados hace un mes en un solar cercano.

