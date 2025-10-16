De meme a estrella de Ibiza: el 'Final Boss' convierte su fama en un negocio millonario

El personaje viral conocido como 'Ibiza Final Boss' ha confesado en un vídeo publicado recientemente en Instagram que este verano ha ganado más de 600.000 euros gracias a sus apariciones en eventos y colaboraciones con marcas vinculadas al ocio y la vida nocturna de la isla.

Convertido en símbolo del exceso y del humor ibicenco, el influencer asegura que su éxito no le ha cambiado. “A pesar del dinero, yo sigo siendo el mismo. No me importa tener 10 millones en el banco, no va a cambiar mis raíces”, afirma con su característico tono desenfadado frente a la cámara.

Con su peinado inconfundible, gafas de gran tamaño y cadenas doradas, 'Ibiza Final Boss' se ha consolidado como uno de los rostros más reconocibles del verano. Lo que comenzó como un simple meme en redes sociales ha terminado por transformarse en una auténtica marca personal, con presencia en las fiestas más exclusivas de la isla y acuerdos comerciales con diferentes empresas del sector.

Su historia refleja cómo la cultura digital puede convertir la viralidad en una oportunidad profesional.