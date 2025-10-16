Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Después del último fin de semana casi en blanco por el paso de la dana 'Alice', este llega cargado de propuestas en diferentes ámbitos, entre las que puede destacar una nueva edición de la Fira de la Sal, de la que se ha eliminado las actividades en ses Salines, que están encharcadas, pero que ha concentrado un extenso programa el sábado.

También continúan varios programas de fiestas populares, en Sant Rafel, Cala de Bou-Port des Torrent y es Cubells.

Hay mucha música este fin de semana, con un gran foco en el jazz, con la celebración del Jazz Point Ibiza, que une el talento local con un buen puñado de músicos llegados de Nueva York hasta el lunes en diferentes enclaves de la isla. Además hay un nuevo concierto de Eivissa Daurada el viernes en Santa Eulària; el OctubreFest el sábado en Sant Rafel con Niños Raros, Los del Varadero, La Calle y Badak; dos homenajes en Can Jordi Blues Station, el jueves a Springsteen y el sábado a la Creedence; Una fiesta en vivo con Alex Serra el jueves en Las Dalias; la celebración del XX Aniversario del Cor Parroquial de Santa Creu el sábado; un concierto de bandas sonoras de la Orquestra Ciutat d'Eivissa el domingo en Can Ventosa, o la presentación del disco de Felt Oxytocine el mismo domingo en el centro de interpretación de sa Caleta.

Otras propuestas interesantes son la pieza teatral 'El jorn del judici', con representaciones el sábado en el cine de Formentera y el domingo en al Teatro Espanya de Santa Eulària; la Trobada de Pobles el sábado y el domingo en el Recinto Ferial; la presentación del libro sobre Joan Marí Cardona, el sábado en la iglesia de Sant Rafel; el Tapaví y la Fira d'Estocs que llenarán las calles de Santa Eulària el sábado, y el mismo día la Fira d'Estocs de Formentera, Vila celebra la suya el domingo en Vara de Rey; el nuevo evento artístico del Fantasía Festival en el hipódromo de Sant Rafel el sábado, o el Ibiza Wellness Weekend, con diferentes propuestas todo el fin de semana.

La Jose es una de las estrellas del festival Jazz Point Ibiza / VIC LOZANO

JUEVES 16 DE OCTUBRE

Música

Festival Jazz Point Ibiza

17 horas: Fiesta de inauguración y jam session. WOM Radio Café de Santa Eulària.

Fiesta de inauguración y jam session. WOM Radio Café de Santa Eulària. 19.30 horas: Concierto de La Jose y Luis Gallo en la azotea de The Standard Hotel de Vila.

Concierto de La Jose y Luis Gallo en la azotea de The Standard Hotel de Vila. 21.30 horas: Jam en el Jara Restaurant de The Standard Hotel Ibiza.

Alex Serra. Fiesta Live Music de Las Dalias, en Sant Carles. Desde las 19 horas. Entradas a 20 € en Ibiza Spotlight.

‘Springsteen’. Versiones acústicas con Soulman Sal, Raúl Moya y David Mascaró. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Ras Smaila. Blues, funk y reggae. 20 horas en Cas Costas.

Los del Varadero. Rumba y pop. 20.30 horas en Tribu, en es Pouet.

Humor

Noches de Kokomedia. Con Jessika Rojano. 22 horas en La Kokotxa de Vila. Entradas a 10 €.

Conferencias

‘Xerrades per a famílies i docents’. ‘L’art de prevenir: com protegir els nostres infants de la violència’, con Rafel Bisquerra, pedagogo, psicólogo y doctor en Educación. En la sala polivalenta del centro de día de Formentera a las 17 horas. Imprescindible reservar.

Sa tardor as Casino. 20 horas: Conferencia ‘Diversos moments de l’Eivissa contemporània’, a cargo de Felip Cirer Costa. Casino des Moll. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine

‘Black Dog (Gou Zhen)’. De Guan Hu (China, 2024). Ciclo Anem al cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Trobada de Pobles, sábado y domingo en el Recinto Ferial / Vicent Mari

VIERNES 17 DE OCTUBRE

Fiestas de Sant Rafel

20.30 horas: Caminada nocturna (salida desde el envelat)

Caminada nocturna (salida desde el envelat) 21.30 horas: Torrada de sobrassada popular

Festes de Cala de Bou i es Port des Torrent

17.30 horas: Taller sensorial ‘El cau dels eriçons’ para bebés de 0 a 3 años. Biblioteca de Cala de Bou. Inscripción previa.

IX Fira de la Sal

19 horas: Conferencia ‘L’organització de la producció de la sal en les Salines d’Eivissa a l’Edat Mitjana’. A cargo del historiador Antoni Ferrer Abárzuza, en la iglesia de Sant Jordi.

Música

Festival Jazz Point Ibiza.

21 horas: Concierto de Muriel Grossmann Quartet con Cristina Morales en The Standard Hotel Ibiza.

Concierto de Muriel Grossmann Quartet con Cristina Morales en The Standard Hotel Ibiza. 22 horas: Concierto de Muriel Grossmann & Ibiza Big Band en Standard Hotel de Vila.

Eivissa Daurada Concerts. Concierto a la luz de las velas con Carlos Vesperinas (violonchelo), Samuel Pérez (piano) y Raquel Ortiz (voz y danza). 20 horas en el Teatro Espanya de Santa Eulària. Entradas a 18 € en ticketib.com.

Conferencia

'Històries de migracions'. Proyección del audiovisual y coloquio con protagonistas organizado por el Fons Pitiús de Cooperació. 19 horas en Sa Punta des Molí de Sant Antoni.

Ibiza Wellness Weekend

Bienvenida centrada en la cultura y una degustación de producto local con el estreno del documental ‘Reset’, de Xuan Lan. Desde las 21 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària.

Tapaví y Fira d'Estocs, el sábado en Santa Eulària / DI

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

IX Fira de la Sal

10 a 17 horas: Mercado artesanal en la plaza de Sant Jordi.

Mercado artesanal en la plaza de Sant Jordi. 10.30 a 16 horas: Taller ‘Sales aromàtiques, crea i emporta’t la teua’. A cargo de Irene Apolo. Hasta fin de existencias, en la plaza de Sant Jordi.

Taller ‘Sales aromàtiques, crea i emporta’t la teua’. A cargo de Irene Apolo. Hasta fin de existencias, en la plaza de Sant Jordi. 10.30 a 11.45 horas: Taller para mayores de 16 años ‘Elaboració d’exfoliant amb sal d’Eivissa’. A cargo de Sa Terra (Ibiza), en la plaza de Sant Jordi.

Taller para mayores de 16 años ‘Elaboració d’exfoliant amb sal d’Eivissa’. A cargo de Sa Terra (Ibiza), en la plaza de Sant Jordi. 10.30 a 12.30 horas: Taller infantil ‘Il·lustrant les Salines amb aquarel·la i sal’. A cargo de Lara Chapuís, en la sala polivalente de las oficinas municipales de Sant Jordi.

Taller infantil ‘Il·lustrant les Salines amb aquarel·la i sal’. A cargo de Lara Chapuís, en la sala polivalente de las oficinas municipales de Sant Jordi. 10.30 a 12.30 horas: Taller infantil ‘Taller creatiu amb pasta de sal. A cargo de María José Mínguez Sainz, en la plaza de Sant Jordi.

Taller infantil ‘Taller creatiu amb pasta de sal. A cargo de María José Mínguez Sainz, en la plaza de Sant Jordi. 12 a 14 horas: Photocall ‘Reflexos Saliners’. A cargo de Magic Mirror, en la plaza de Sant Jordi.

Photocall ‘Reflexos Saliners’. A cargo de Magic Mirror, en la plaza de Sant Jordi. 12 a 12.15 horas: Entrega de premios del concurso ‘Salipinta’. Exposición de dibujos premiados en el porche de la iglesia de Sant Jordi.

Entrega de premios del concurso ‘Salipinta’. Exposición de dibujos premiados en el porche de la iglesia de Sant Jordi. 12.15 a 12.45 horas: Presentación de Xicu y Jordi, los nuevos representantes y guardianes de la Fira de la Sal. Plaza de Sant Jordi.

Presentación de Xicu y Jordi, los nuevos representantes y guardianes de la Fira de la Sal. Plaza de Sant Jordi. 12.45 a 13.45 horas: Showcooking con la colaboración de Sabors Eivissa. Se elaborará salat tradicional de olivas, pescado y carne, y nigiri con pescado de Ibiza. Plaza de Sant Jordi.

Showcooking con la colaboración de Sabors Eivissa. Se elaborará salat tradicional de olivas, pescado y carne, y nigiri con pescado de Ibiza. Plaza de Sant Jordi. 14 a 16 horas: Comida popular de ‘ossos amb col’. Degustación en las fiambreras salineras. Precio: 5 euros por ración. A cargo de Catering s’Olivera, en la iglesia de Sant Jordi.

Comida popular de ‘ossos amb col’. Degustación en las fiambreras salineras. Precio: 5 euros por ración. A cargo de Catering s’Olivera, en la iglesia de Sant Jordi. 14 a 16 horas: Música en directo a cargo de Cover Garden.

Música en directo a cargo de Cover Garden. 18 a 19 horas: Concierto ‘Dues terres, una música’, con la participación de Da Capo-Galdakao Musika Banda (Euskadi) y la Banda Municipal de Sant Josep. Plaza de Sant Jordi.

Concierto ‘Dues terres, una música’, con la participación de Da Capo-Galdakao Musika Banda (Euskadi) y la Banda Municipal de Sant Josep. Plaza de Sant Jordi. 19.30 horas: Recuperando tradiciones, la salpassa, en la iglesia de Sant Jordi.

Recuperando tradiciones, la salpassa, en la iglesia de Sant Jordi. 20 horas: Misa solemne en la iglesia de Sant Jordi.

Misa solemne en la iglesia de Sant Jordi. 20.45 a 22 horas: Proyección fotográfica ‘D’on venim’, que rinde homenaje a los trabajadores de las salinas d’Eivissa. Música a cargo de Eivissa Escènica con su espectáculo 'Els Bridgerton', en la iglesia de Sant Jordi.

Fiestas de Sant Rafel

19 horas: Presentación del libro Joan Marí Cardona. Passió per les Pitiüses de Felip Cirer (en la iglesia)

Presentación del libro Joan Marí Cardona. Passió per les Pitiüses de Felip Cirer (en la iglesia) 20 horas: XVIII Octubrefest con actuaciones de Niños Raros, Los del Varadero, La Calle y Badak

Fiestas des Cubells

20 horas: Fiesta payesa con juegos tradicionales, ball pagès (Grup Folklòric de Sant Josep) y estreno de la comedia ‘Viatge regalat’ (Grup de Teatre des Cubells). Font d’en Xiquet.

Música

Festival Jazz Point Ibiza. Concierto de NYC-Ibiza Jazz Explosion. Con Ricky Ford (saxofón), Tal Cohen (teclados), Doug Weiss (bajo), Eric Person (saxofón), Omar Kabir (trompeta), Marc Miralta (batería). The Standard Hotel Ibiza.

OctubreFest. 17ª edición del Festival de Rock i Cervesa con las actuaciones de Niños Raros, Los del Varadero, La Calle y Badak. Desde las 20 horas en Sant Rafel. Entrada gratuita.

Ibossim Flamenco. Ciclo 'Art i Música' de Vila. 20 horas en la sala Es Polvorí de Dalt Vila. Entrada libre.

Back to Town. Tributo a Creedende Clearwater Revival de Mallorca. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Summer Live. Versiones de rock, pop, soul... 16.30 horas en Rosana’s.

Cor Parroquial de Santa Creu. Concierto por su XX Aniversario. Solistas Miguel Ángel Riera y Maria Torres. Piano Eva Martínez. Cirectora Elena Prokhorova. Iglesia de Santa Cruz de Vila a las 20.15 horas.

Ibiza Wellness Weekend

De 10 a 13 horas: Salida: Palacio de Congresos de Ibiza: Mañana de actividades outdoor de mar y montaña: Trekking con Ibiza Eco Tours e Ibiza Hike Station + Ebike con Kan Dani + Kayak con Kayak Ibiza

Salida: Palacio de Congresos de Ibiza: Mañana de actividades outdoor de mar y montaña: Trekking con Ibiza Eco Tours e Ibiza Hike Station + Ebike con Kan Dani + Kayak con Kayak Ibiza 13 a 17 horas: Comida: Visita recomendada al ‘Tapaví’ - Festival gastronómico popular de la tapa en Santa Eulalia.

Comida: Visita recomendada al ‘Tapaví’ - Festival gastronómico popular de la tapa en Santa Eulalia. 17.30 a 19.45 horas: Palacio de Congresos de Ibiza: la Big Masterclass en el Palacio de Congresos de Ibiza con los talentos ‘embajadores’ de este año dedicados al cuidado de la mente: el conocido coach Borja Vilaseca, The Breath Act® y Paco de la Fuente.

Teatro

‘El jorn del Judici’, de Produccions de Ferro. Comedia apocalíptica para mayores de 12 años. Ciclo ‘L’Illa a Escena’. Precio: 8 €. Sala de Cultura (Cinema), 20.30 horas.

Gastronomía y Comercio

Tapaví y Fira d’Estocs: Gastronomía y oferta comercial de los restauradores y comerciantes de Santa Eulària. Tapas a precios populares. Actividades infantiles y música en vivo. Fira d’Estocs de 10 a 20 horas y Tapaví de 12.30 a 16 y de 19.30 a 23 horas en el centro de Santa Eulària.

III Fira d‘Estocs de Formentera: Con 19 establecimientos de diferentes sectores. De 17 a 20 horas en el parking de sa Senieta. Castillo hinchable y juegos infantiles. Música en vivo.

Infantil

‘Lucinda la bruja’. ‘Dissabte de contes’. Con Susana Paz y Sonrisas Mágicas. 12.30 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Arte

Fantasía Art Pop Up #1. Evento artístico del Fantasía Ibiza Festival. Talleres, actividades infantiles, charlas, mnúsica, danza... De 11.11 a 23.11 horas en el Hipódromo de Sant Rafel.

Sociedad

Trobada de Pobles. Encuentro de las casas regionalesy asociaciones culturales de diferentes países en Ibiza. Gastronomía, folclore, tradiciones, artesanía. De 10 a 20 horas en el Recinto Ferial. Degustaciones de 13 a 15.30 horas. Entrada gratuita.

Libros

'Joan Marí Cardona. Passió per les Pitiüses', presentación del libro de Felip Cirer a cargo del autor, la consellera Sara Ramon, el obispo Vicent Ribas y el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra. 'Any Marí Cardona'. 19 horas en la iglesia de Sant Rafel.

Tradición

Ballada a la Font de Cas Ramons. Ball pagès, juegos tradicionales, ucs, rifa... Organiza Grup de Balls Tradicionals de Santa Gertrudis. Invitada Colla de Can Bonet. Desde las 18 horas en la Font de Cas Ramons.

Ocio

Teatreo. Fiesta de apertura del tardeo del Teatro Pereyra. Desde las 18 horas.

Excursión

Ruta a la Torre des Molar. Salida a las 10 horas de la playa del Port de Sant Miquel. Duración 3 horas. A partir de 12 años. Inscripciones en inscripcions@santjoandelabritja.com.

Felt Oxytocine presentan su disco este domingo en sa Caleta / DI

DOMINGO 19 DE OCTUBRE

Fiestas de Sant Rafel

14 horas: Comida homenaje a los mayores (Bar Cruce)

Comida homenaje a los mayores (Bar Cruce) 18 horas: XL Festival Folklòric de Sant Rafel

Fiestas des Cubells

9.30 horas: Trofeo de tiro con arco ‘Fiestas de Santa Teresa’. Galería de tiro de Es Cubells

Teatro

‘El jorn del judici’. Espectáculo para mayores de 14 años sobre la supervivencia a una catástrofe natural. 20 horas en el Teatro Espanya. Entradas disponibles en la web del Ayuntamiento de Santa Eulària a 12 € o en taquilla a 15 €.

Música

Festival Jazz Point Ibiza. Concierto de La Jose & Amigos. Con La Jose, Tal Cohen, Doug Weiss, Eric Person & invitados especiales. 19.30 horas en ME Hotel Santa Eulària.

‘Bandes Sonores’. Concierto de la Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa, dirigida por Frank J. Cogollos. 19 horas en el auditorio de Can Ventosa.

‘Entre Ellas’, de Carlos Vesperinas y Samuel Pérez, con ilustraciones en directo de Cristina Reina. Presentación de disco de Felt Oxytocine y performance visual. Centro de Interpretación de Sa Caleta, 12 horas.

Querencia. Flamenco. 20.30 horas en Querencia en Es Pouet.

Sociedad

Trobada de Pobles. Encuentro de las casas regionalesy asociaciones culturales de diferentes países en Ibiza. Gastronomía, folclore, tradiciones, artesanía. De 10 a 18 horas en el Recinto Ferial. Degustaciones de 13 a 15.30 horas. Entrada gratuita.

Comercio

Fira d'Estocs de Tardor de Vila. Ofertas de 20 comercios de la ciudad. Degustación de producto local, talleres y juegos infantiles, música en vivo... De 10 a 19 horas en el paseo de Vara de Rey de Vila.

Ibiza Wellness Weekend

Jornada de Masterclasses por grandes talentos en Agroturismo Safragell:

10 horas: ‘Set me free’ (dance & train) by Pilar Zuñiga - The Loft

‘Set me free’ (dance & train) by Pilar Zuñiga - The Loft 11 horas: Yamuna (terapia corporal) by Yamuna Zake

Yamuna (terapia corporal) by Yamuna Zake 12.30 horas: Yoga & meditación by Marietta Mouchet

Yoga & meditación by Marietta Mouchet 14 horas: Showcooking by: Álvaro Sanz (Sa Talassa), Pablo Carrizo (Salvia) y Julián Trujillo (Safragell)

Showcooking by: Álvaro Sanz (Sa Talassa), Pablo Carrizo (Salvia) y Julián Trujillo (Safragell) 16.30 horas: ‘Dub Tai Sing’ (canta, medita y baila) by Macaco & Tirthaman

‘Dub Tai Sing’ (canta, medita y baila) by Macaco & Tirthaman 17.30 horas: ‘Tanit’ Cierre especial by Francesca Marchioro

EXPOSICIONES

Rafael Amorós. ‘Renadiu’, esculturas. Sala Ajuntament Vell de Formentera, de 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Hasta el 25 de octubre.

Brenda Novak. 'La finestra de la meva casa'. Dibujos y textos. Del 14 al 23 de octubre de 11 a 14 y de 17 a 21 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. Domingos cerrado.

'La dona de Formentera en el món rural'. De 9 a 14 horas en el vestíbulo del Centre de Dia. Hasta el 31 de octubre.

‘Sketching Ibiza’. Muestra colectiva de las salidas a dibujar de Filmótica Studio. De martes a sábado de 12 a 20 horas en Avda Ignsai Wallis, 8 de Vila. Hasta el 25 de octubre.

'Històries de migracions'. Exposición sobre migraciones de ida y vuelta organizada por el Fons Pitiús de Cooperació. De martes a sábado de 17 a 20 horas en Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 30 de octubre.

Diana Bustamante. Pinturas. Abierta martes y jueves de 17 a 20.30 horas en el Club Diario de Ibiza y con cita previa. Hasta el 26 de octubre.

‘Esglésies’. Exposición por los 240 años del decreto de creación de las parroquias de las Pitiüses. Centenari de Joan Marí Cardona. En Es Polvorí jueves y viernes de 18 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 30 de noviembre. En el Refectori de lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 30 de octubre.

‘Més enllà del diagnòstic’. Exposición por el Día de la Salud Mental. Del 10 al 18 de octubre en Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Vila.

Aïda Miró. ‘Emperò!’ Pinturas. Sala Baleària del Puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 7 de enero.

Ferrer Barbany. ‘Evocació’. Fotografías. Espai Frumentaria del Port de la Savina. Formentera. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 14 horas. Hasta el 14 de diciembre.

Romanie. ‘Topofilia’, pinturas. Centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 26 de octubre.

Cristina Rubalcava. ‘Amor y pasión, entre mares y puertos’. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 25 de octubre.

‘Pitiüses, Empúries, Ensérune. El viatge possible’. Exposición sobre el patrimonio arqueológico compartido entre les Illes Balears, Catalunya y Occitània del proyecto InterMedit. Far de la Mola de Formentera. Hasta diciembre.

'Joan Marí Cardona. Cent anys. Cinquanta anys'. Exposición sobre la figura del canónigo e historiador ibicenco. Centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Abierta viernes, sábados y domingos de octubre de 17 a 20 horas. El 31 de octubre se presentará el catálogo.

'3'. Exposición con obras de Pep Monerris 'Bagaix', Lina Andiñach y Julia Fragua. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 26 de octubre.

Nuria Jaumà. ‘Bosc’, pinturas. Sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 18 de octubre.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

Beatriz Gallardo. ‘Cartography of the skin’, pinturas. Sala Aubergine de Atzaró. Hasta el 31 de octubre.

Poppy Faun. Pinturas. Paradiso Ibiza Art Hotel. Hasta el 18 de octubre.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero de 2026.

'Euphoria'. Exposición de la artista multidisciplinar británica Poppy Faun. Paradiso Ibiza Art Hotel, en es Caló, en Sant Josep. Entrada gratuita. Hasta el 18 de octubre.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Pedro Pedro. ‘Picnic’, pinturas. Exposición del verano en La Nave de ses Salines. Hasta el 31 de octubre.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Octubre: Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.