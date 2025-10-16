El balance que ha hecho Emergencias del Govern sobre los efectos de la dana ‘Alice’, que ha golpeado con inusitada violencia Ibiza y Formentera. El director general de este departamento, el ibicenco Pablo Gárriz, explica que hubo que retirar «un tercio más de agua en la autovía del aeropuerto» que durante la tormenta‘Ex Gabrielle’. La clave es que en los últimos días se registraron lluvias menos intensas pero durante más tiempo que el 30 de septiembre. Los desastres provocados por ‘Alice’ «han dificultado más las operaciones de urgencia, al ser el agua más densa que con ‘Ex Gabrielle’». La primera dana duró un día mientras que en esta última las trombas de agua cayeron durante dos jornadas seguidas, el sábado y el domingo.

Las diez actuaciones de emergencia preventivas que está ejecutando el Ayuntamiento de Ibiza en zonas vulnerables frente a posibles inundaciones. Los trabajos, coordinados por los servicios municipales con el apoyo de la UME, consisten principalmente en mejorar el drenaje y proteger las zonas con mayor riesgo de sufrir o provocar daños durante episodios como las dos últimas danas.