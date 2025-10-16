Laura Julve presenta su universo cerámico en Can Curt con el mar como protagonista
La artista valenciana inaugura este viernes a las 19 horas la exposición de escultura cerámica ‘Habitar el mar’, en la que reflexiona sobre la influencia del mar en su obra
Redacción
Los amantes del arte y el mar tienen una cita este viernes a las 19 horas en la sala Can Curt de Sant Agustí. Azules infinitos, reflejos dorados y formas que evocan el vaivén de las olas serán los protagonistas de la exposición ‘Habitar el mar’, de la artista Laura Julve.
‘Habitar el mar’ es la última muestra de la ceramista valenciana, afincada en Eivissa desde hace años. En ella, Julve convierte su vínculo con el Mediterráneo en un lenguaje escultórico propio.
La artista ha pasado los dos últimos años modelando piezas que nacen de sus recuerdos y emociones frente al mar: el primer baño del verano, las puestas de sol, la arena fina o la cadencia de los faros «se transforman aquí en volúmenes de cerámica chamotada y porcelana que respiran calma, movimiento y luz», explican desde el Ayuntamiento de Sant Josep en una nota. Cada escultura, con sus esmaltes, texturas y brillos de oro, «parece contener un pedazo de litoral, un instante suspendido entre la materia y la memoria», continúa la nota.
Formada como arquitecta técnica, Julve se adentró en el mundo de la cerámica en 2012, de la mano del maestro Antoni Ribas 'Toniet'. Su sólida base técnica y su sensibilidad plástica le permiten abordar el volumen con una mirada estructurada pero profundamente poética. En su trayectoria ha participado en exposiciones colectivas con la Asociación Multiarte de Eivissa (AMAE) y en certámenes nacionales como el Premio de Escultura Ciudad de Badajoz, el Concurso Pere Jou de Sitges o la Bienal Internacional de Talavera de la Reina.
Reconocida con los Premis Vuit d’Agost del Consell d’Eivissa en 2016 y 2019, la artista compagina su creación con la docencia, impartiendo talleres de cerámica en diferentes centros culturales de la isla. Con ‘Habitar el mar’, Julve invita al espectador a «mirar de cerca la piel del mar y a sentir cómo la materia se vuelve paisaje interior». La exposición podrá visitarse en la sala Can Curt durante las próximas semanas.
