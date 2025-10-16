Jacqueline Carvalho, en el Foro Marino de Ibiza y Formentera: "En España preocupa la inmigración, pero no sé si es por las muertes"

La inmigración es la principal inquietud para el 4% de los españoles, según los datos aportados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondientes al pasado mes de julio. En este sentido, la investigadora y criminóloga Jacqueline Carvalho se pregunta en el Foro Marino de Ibiza y Formentera por el motivo real que se esconde tras esta preocupación que afecta a miles de españoles: “Los datos evidencian que hay inquietud por la inmigración, pero no sé si se debe a las miles de muertes en las rutas marítimas migratorias”.