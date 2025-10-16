Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Migración

Jacqueline Carvalho, en el Foro Marino de Ibiza y Formentera: "En España preocupa la inmigración, pero no sé si es por las muertes"

La migración es la principal inquietud para el 4% de los españoles, según los datos aportados por el CIS

Migrantes custodiados por la Guardia Civil en el puerto de la Savina.

Migrantes custodiados por la Guardia Civil en el puerto de la Savina. / Cesar Navarro

Aarón Benet

Ibiza

La inmigración es la principal inquietud para el 4% de los españoles, según los datos aportados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondientes al pasado mes de julio. En este sentido, la investigadora y criminóloga Jacqueline Carvalho se pregunta en el Foro Marino de Ibiza y Formentera por el motivo real que se esconde tras esta preocupación que afecta a miles de españoles: “Los datos evidencian que hay inquietud por la inmigración, pero no sé si se debe a las miles de muertes en las rutas marítimas migratorias”.

