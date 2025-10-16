Migración
Jacqueline Carvalho, en el Foro Marino de Ibiza y Formentera: "En España preocupa la inmigración, pero no sé si es por las muertes"
La migración es la principal inquietud para el 4% de los españoles, según los datos aportados por el CIS
La inmigración es la principal inquietud para el 4% de los españoles, según los datos aportados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondientes al pasado mes de julio. En este sentido, la investigadora y criminóloga Jacqueline Carvalho se pregunta en el Foro Marino de Ibiza y Formentera por el motivo real que se esconde tras esta preocupación que afecta a miles de españoles: “Los datos evidencian que hay inquietud por la inmigración, pero no sé si se debe a las miles de muertes en las rutas marítimas migratorias”.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La dana regresa con furia y vuelve a inundar Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera