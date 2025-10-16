Ibiza y Formentera cierran la campaña de incendios con excelentes resultados: solo tres hectáreas afectadas

La campaña de incendios forestales de 2025 se ha cerrado en Ibiza y Formentera con un balance muy positivo: apenas tres hectáreas afectadas en los 22 siniestros registrados, 15 en Ibiza y siete en Formentera, y ninguno de ellos de gravedad ni con riesgo para la población o infraestructuras.

Según los datos difundidos este jueves por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, las Pitiusas han mantenido un comportamiento "ejemplar" durante una temporada estival marcada por el calor extremo y el alto riesgo de incendios en todo el país.

El único fuego que alcanzó el nivel de alerta IGP-1 fue el declarado el pasado 30 de julio en Sa Talaia de Sant Antoni debido a su proximidad a un núcleo urbano. Sin embargo, gracias a la intervención inmediata de los medios terrestres y aéreos el fuego quedó controlado rápidamente y se limitó a un conato de pequeña extensión.

99% de conatos

El 99% de los incendios registrados este verano en Baleares quedaron en conato y, a la espera de los informes definitivos, el 96% de los incendios se atribuyen a la actividad humana, ya sea por negligencias, accidentes o causas intencionadas, y solo un 4% a fenómenos naturales como los rayos.

El conseller Joan Simonet ha destacado que estos buenos resultados en Ibiza y Formentera "son fruto del trabajo coordinado de todos los efectivos, pero también de la concienciación ciudadana y de la gestión forestal preventiva". "El riesgo de incendio forestal existe todo el año y no podemos relajarnos", ha añadido.

Además, durante este verano efectivos del operativo interinsular participaron en grandes incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura, aportando personal técnico y medios aéreos. Los equipos de Ibiza y Formentera también intervinieron en más de 22 actuaciones de emergencia por lluvias torrenciales e inundaciones entre finales de septiembre y octubre.