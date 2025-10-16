Ibiza se despide hasta el verano que viene del mercadillo hippy de Punta Arabí

El Hippy Market Punta Arabí, el mercadillo más antiguo de Ibiza, pondrá fin a la temporada el próximo miércoles 29 de octubre con una jornada especial que reunirá más de 400 puestos de artesanía y un espacio gastronómico con food trucks que ofrecerán "propuestas para todos los gustos", indican desde la organización.

Considerado uno de los principales enclaves multiculturales de Baleares desde 1973, este emblemático mercadillo, que abre cada miércoles de 10 a 18 horas, cierra un año marcado por las novedades y una gran afluencia de visitantes. Entre los hitos de esta temporada, sus responsables destacan la apertura del hotel Fergus Style Punta Arabí, situado entre las calles del propio mercado, que clausurará su primera temporada este domingo 19 de octubre tras "una excelente acogida y con la vista puesta en su reapertura en abril de 2026".

Ubicado en es Canar, el Hippy Market Punta Arabí, "combina historia y modernidad en un espacio que se ha consolidado como una visita imprescindible tanto para residentes como para turistas". En sus más de cuatrocientas paradas se pueden encontrar desde piezas únicas de artesanía, bisutería, accesorios, ropa o decoración hasta cosmética natural, licores locales y artículos sostenibles elaborados con materiales reciclados como neumáticos o plásticos.

La asociación de vendedores Avhempa destaca el papel de los artesanos que, año tras año, mantienen viva la esencia del mercado: "Hay artesanos que llevan 20, 30 o 40 años siendo parte de nuestra familia temporada tras temporada y son muchas las personas que nos visitan cada año, creando esa magia especial que nos une", señalan. Además, subrayan que 2025 ha sido "especialmente emocionante" por la renovación de las instalaciones y calles donde se celebra el mercadillo, e invitan a quienes aún no lo conocen a visitarlo antes del cierre de temporada.

Oferta gastronómica

El mercado cuenta también con una "amplia oferta gastronómica, protagonizada por varios food trucks que complementan la experiencia con sabores internacionales y locales en un entorno marcado por la música, el arte y la energía creativa que caracteriza a este rincón de Ibiza".

El Hippy Market Punta Arabí es, además, "un espacio pensado para toda la familia". Dispone, detallan, de una zona infantil con talleres creativos y maquillaje artístico para los más pequeños, lo que convierte la visita en "una experiencia completa y accesible para todos los públicos". "Queremos que se recupere la tradición de los ibicencos de visitar nuestro mercadillo, recordar que somos más Ibiza que nunca y por eso esperamos que todos nos visitéis este mes para celebrar juntos el arte y la artesanía", animan desde Avhempa.

Con más de medio siglo de historia, el Hippy Market Punta Arabí "sigue siendo un símbolo de la esencia y autenticidad de Ibiza. Cada miércoles, este rincón de es Canar se llena de color, música y arte, manteniendo viva la tradición que lo ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos de la isla".