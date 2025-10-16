Carmen Alomar, en el Foro Marino de Ibiza y Formentera: «Las Pitiusas son puntos calientes de acumulación de plásticos en el mar»

«El 98% de las aguas del Mediterráneo español no se encuentran en un buen estado ambiental», afirma Carmen Alomar, doctora en Ecología Marina y representante del Colegio Oficial de Ambientólogos de Balears, durante su intervención en la séptima edición del Foro Marino de Ibiza y Formentera.

El dato que proporciona Alomar evalúa el estado de los fondos marinos según la basura presente tanto en la superficie como en la profundidad marina. Para medirla, se utilizan diferentes indicadores y, según los que establece la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, Ibiza y Formentera son las peor paradas: «En las Pitiusas, las aguas sólo se encuentran en un estado pobre, malo o moderado. No hay ni un punto de muestreo en estado muy bueno», revela la científica.

347 toneladas de basura marina en once años

Estas evidencias forman parte de los trabajos de investigación que desarrolla el equipo en el que participa Alomar, conocido como Impact@Sea del Centro Oceanográfico de Balears, perteneciente al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). «Las Balears son pioneras en los estudios de basura marina, plásticos y microplásticos, que se cuantifican desde 2005», destaca la científica. Según los cálculos que menciona, en los 25.000 muestreos realizados durante 11 años se han recogido 347 toneladas de basura marina.

En el caso de las Pitiusas, las islas lideran otro preocupante ranking: el de mayor cantidad de residuos de goma: «Estos valores pueden llegar a los 42 kilos por metro cuadrado a unos 800 metros de profundidad», indica Alomar. Este tipo de residuo incluye «toda aquella goma relacionada con embarcaciones náuticas», algo que la científica asocia a la alta intensidad del tráfico marítimo y recreativo que hay en la zona. Sin embargo, matiza que estas actividades sólo generan un 20% de la basura marina presente: El 80% restante, en términos de plásticos y residuos, viene de las actividades terrestres».

En cuanto a los residuos en superficie, las Pitiusas comparten el podio con Mallorca. Alomar señala que Sant Antoni y la bahía de Palma presentan «acumulaciones máximas de residuos flotantes», según se ha comprobado mediante observaciones aéreas y datos obtenidos a través de la ciencia ciudadana. Formentera, en cambio, es la isla que acumula más microplásticos y microfibras tanto en superfície como «a cinco metros de profundidad».

En lo que respecta a la acumulación de residuos en la orilla, «el 29% de los puntos de muestreo de Balears tienen valores superiores a los 4.000 residuos de plástico por kilómetro cuadrado», apunta Alomar. En este caso, en Formentera también se encuentra «la mayor cantidad de basura en zonas costeras».

Del mar a la boca

Toda esta basura y microplásticos en el mar «están disponibles para los diferentes organismos marinos», lamenta Alomar. De este modo, los estudios que su equipo ha realizado sobre alimentación con microplásticos en mejillones y especies de invertebrados y peces como la boga en las Balears tienen otro dato revelador: «Ibiza y Formentera presentan las mayores ingestas» de estos contaminantes.

Por todo ello, la científica concluye que las Balears son una zona de acumulación de contaminación marina y prueba que «el sur de Ibiza y Formentera son puntos calientes de plásticos y microplásticos».