El Ibavi construirá por primera vez 18 viviendas públicas en Sant Antoni

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), dependiente del Govern, construirá por primera vez vivienda pública en el municipio de Sant Antoni, según han explicado el conseller balear de vivienda, José Luis Mateo, y el alcalde, Marcos Serra, este jueves. Serán 18 viviendas de protección oficial (VPO) y, en principio, de una o dos habitaciones, aunque los detalles concretos, como el número definitivo de habitaciones y las condiciones de acceso, se definirán más adelante entre el Ibavi y el pleno municipal. En todo caso, el objetivo es que estos recursos residenciales públicos vayan destinados a residentes y, de hecho, el primer edil contempla ampliar el mínimo de cinco años de empadronamiento en el territorio que viene marcada por la ley, como hacen muchos municipios de las islas para garantizar que los beneficiados son personas asentadas en el municipio de Sant Antoni.

El Ibavi ya es propietario, a día de hoy, de 28 viviendas en el término municipal de Sant Antoni, pero estás 18 serán las primeras construidas por dicho organismo público (y en principio solo con planta baja y primera planta). "Ahora hay lo que fue una primera promoción de 25 viviendas que el Ibavi adquirió hace alrededor de 15 años, cuando ya estaban construidas. A estas habría que añadir tres más que se adquirieron por tanteo y retracto", ha afirmado el conseller.

Compra de terreno a la Sareb

Estas 18 futuras viviendas se construirán en un terreno que el Ibavi ha comprado a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) por un valor de 460.000 euros (más impuestos). Además, esta nueva promoción de vivienda pública tendrá un presupuesto máximo de unos 3,2 millones de euros (también más impuestos). La parcela es de 2.084 metros cuadrados y está situada en el número 2 de la calle Teulats.

"La compra ya se ha formalizado y ya se está trabajando para licitar el proyecto básico y ejecutivo de la obra. Es previsible que estas obras puedan dar comienzo durante el año 2026", ha añadido el conseller Mateo, que ha preferido no dar plazos. "No me gusta hablar de plazos que no estén totalmente claros. Contamos con que en 2026 puedan comenzarse las obras. No tengo ninguna duda de que todas las partes haremos todo lo posible para que sea lo antes posible y así lo estamos haciendo desde el punto de vista normativo".

Asimismo, ha asegurado que este proyecto "se beneficiará del nuevo procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, a través de la nueva Ley 4/2025" de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares.

Esto, en sus palabras, permite "acelerar todos los procesos" hasta reducir los plazos de ejecución entre uno y tres años. Así, se declara una obra "de interés autonómico, como si se tratase de la construcción de un centro sanitario o educativo". Estas 18 nuevas viviendas serán en régimen de alquiler y, aunque los precios por el momento no están concretados, el conseller ha asegurado que "nadie pagará más de un 30% del sueldo que perciba".

Avance del futuro PGOU

El Plan General de Ordenación de Urbana (PGOU) de Sant Antoni que prepara el equipo de gobierno municipal ya contempla otros proyectos de viviendas sociales, pero por el momento no está definido si serán en régimen de protección oficial (VPO) o de precio limitado (VPL, que en este caso se llevan a cabo mediante colaboración público-privada), teniendo estas últimas un precio que está por debajo del de mercado, pero que es más elevado que en viviendas de tipo VPO. El alcalde Serra afirma que todas ellas serán de precio accesible: "A través del avance del PGOU aprobado recientemente ponemos a disposición más de 1.000 viviendas a precio limitado. Una de las principales preocupaciones y prioridades que tenemos como Ayuntamiento es el acceso a la vivienda de nuestros residentes. Serán a precio accesible y en la aprobación inicial del PGOU ya decidiremos si es con una fórmula u otra, pero al final será de vivienda a precio asequible".

"Dos de las viviendas estarán adaptadas para personas con discapacidad. La promoción podrá disponer de un aparcamiento en superficie para hasta nueve vehículos", ha añadido la conselleria en un comunicado, en el que afirma que "el Ibavi está impulsando nuevas promociones que sumarán 900 viviendas públicas en Baleares para residentes, que se encuentran en planificación o con los trámites iniciados, y prevé continuar aumentando esta cifra, ya que mantiene conversaciones con diferentes municipios para incorporar nuevas promociones en su planificación".

Concretamente, en la pitiusa del norte "hay en planificación casi 300 viviendas de protección pública del Ibavi, incluyendo cerca de 130 en nuevas promociones —cuatro en Ibiza, en dos solares del Ayuntamiento, y otras dos del Consell— y la de Sant Antoni), además de las 170 que asume el Ibavi en el proyecto de Ca n'Escandell (pendiente en primer lugar del Sepes [Entidad Pública Empresarial de Suelo] / Ministerio y que en total sumaría 532" viviendas, añaden las mismas fuentes. "Esto sin incluir las 60 de la promoción en obras de la avenida Isidor Macabich".