Las fotos de posidonia que faltan en el Tinder de Ibiza

El informe 'Destrucción a toda costa' de Greenpeace "alerta sobre el impacto del cambio climático y la presión urbanística en el litoral balear y señala que el ancho de muchas playas podría reducirse hasta 30 metros antes de 2050. Entre ellas, hay once playas de Ibiza en riesgo", indica Inma Saranova, directora de IbizaPreservation y moderadora en la ponencia 'Sostenibilidad, empresa y turismo en el horizonte de la Agenda 2030' de la séptima edición del Foro Marino.

Cala Pada, Cala Martina, es Figueral o la playa de Santa Eulària son algunas de las posibles afectadas que Saranova menciona, pero estos futuros impactos ya se aprecian desde hace tiempo en algunas de ellas: "Ahora mismo se dan muchísimas menos hamacas [a los concesionarios de playas] que hace unos años o, si se dan las mismas, se ve que no queda espacio para poner la toalla, lo que es un reflejo de una pérdida de sedimentos", explica Mónica Madrid, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Eulària.

La posidonia oceánica

Por este motivo, la posidonia oceánica ha sido siempre un elemento clave para proteger las playas. La acumulación de esta planta y de otros organismos marinos en las orillas forma una barrera natural que amortigua la fuerza de las olas y, por lo tanto, protege el litoral de la erosión. Sin embargo, hay a quienes les desagrada su presencia e incluso hay concesionarios de playas que reclaman la retirada de los arribazones (la acumulación de algas y organismos marinos en la costa) acumulados tras cada temporal.

Por esta razón, desde hace más de diez años hay planes de gestión de la posidonia: "En ellos se explica la forma en que se tiene que retirar, qué cantidad se tiene que dejar y de qué manera... Porque tenemos que llegar a un equilibrio, ya que visualmente las montañas de posidonia no entusiasman al turismo y, muchas veces, tampoco a los residentes", señala Madrid. La concejala asocia esta cuestión a la falta de información: "Es como pedir que en un bosque no haya hojas en el suelo", denuncia.

El Tinder de Ibiza

"Al final, la posidonia forma parte de nuestro litoral y es la clave de por qué tenemos unas aguas cristalinas", continúa Madrid. Estas imágenes, precisamente, son las que se proyectan al exterior cuando se habla de Ibiza: "En Tinder uno también pone su mejor foto para venderse bien", bromea Rubén Sousa, concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Ibiza.

Juan Miguel Costa, director insular de Promoción Turística del Consell de Ibiza, evidencia que a la hora de promocionar la isla, no se ve tanto "esa parte de la posidonia que es muy importante pero que no gusta tanto, cuando está fuera del mar y está seca". Al respecto, Pedro Juan Planas, gerente de la Agencia de Estrategia Turística de las Balears (Aetib), se plantea "poner la posidonia como eslogan del Impuesto de Turismo Sostenible, pero en sus dos aspectos: como ser vivo y como ser muerto".

Esto mostraría una verdad que necesita conocerse, ya que, como seguramente ocurre con esa aplicación de citas (Tinder), la propia isla se enfrenta a realidades diferentes a las que proyecta: "Después del temporal, hemos perdido prácticamente toda la arena en Platja d'en Bossa y, al final, uno aprende forzadamente", apunta Sousa. Por esta razón, en esa misma playa "se estudia dejar la posidonia sin retirar durante una temporada para que la arena vuelva a recuperarse", como Sousa explica que se hizo en una parte de la playa en es Viver, donde ahora "hay una arena que hace dos años no había".