Las 5 cosas que no puedes perderte en la 'Fira d'Estocs de Tardor' de Ibiza
Vara de Rey acoge la edición número 15 de la feria, que ofrece mucho más que compras
Este domingo a partir de las diez de la mañana (y hasta las siete de la tarde) el paseo de Vara de Rey se convertirá en un gran mercadillo, con la 'Fira d'Estocs de Tardor' del Ayuntamiento de Ibiza y el Consell insular. Una excusa perfecta para renovar el armario de cara el invierno o de adquirir prendas ideales para el próximo verano a precios muy competitivos. El plan, sin embargo, va más allá de comprar. Aquí os presentamos los cinco imperdibles de la feria, que este fin de semana alcanza su edición número 15. Tras lo visto en otras ediciones, mejor que los visitantes acudan a la feria con dinero en efectivo, ya que en las últimas citas muchos de los comerciantes no permitían pagos ni con tarjeta de crédito ni con el móvil.
1 Compras
Evidentemente, a una feria de stocks se va a comprar. O, como poco, a mirar y cotillear entre burras, estanterías, perchas o montones de ropa. En esta ocasión, habrá 24 puestos de comercios de la isla que ofrecerán productos de final de temporada "a precios muy atractivos", según destacan desde la organización. Se podrá encontrar ropa de hombre y de mujer, también para niños, y calzado para todas las edades. Hay también negocios de artículos deportivos, complemetos y juguetes. Y, porque no sólo de la moda vive el ser humano, productor ecológicos.
Las tiendas que participarán en la feria son las siguientes:
- Black & White
- Cáctus Ibiza
- Princess Ibiza
- Chic Events Shop Ibiza
- Lachicadeayer
- Colorins
- D'Lain Pop Up
- KM 0
- Ibdama
- Ibiza Secrets
- Pictro
- No Logo
- Eivibeep
- La Casita de Mishu
- Los Catalanes
- Maracanitos
- Peuets
- Peuets Outlet
- Biosmell
- Dr. Sorpresa
- IBIZA 45
- Vuelta de Playa
- DAS Ibiza
- Pasionaria Ibiza
2 Gastronomía
Se podrá comer y beber, cómo no. Habrá una caseta de Companatge, donde se podrá degustar embutido y remojar el gaznate. También una food truck de Chocoparty para los más golosos. Participa, además, Tés i Herbes d'Eivissa (con la bicicleta de Olympia Hage), donde los asistentes tendrán, si quieren, un momento de relax. A las dos del mediodía, aquellos a los que la hora de comer les pille de compras en Vara de Rey podrán matar el gusanillo con una degustación de producto local.
3 Información
En la feria habrá una mesa informativa de la Asociación de Celíacos de Baleares, que explicará los problemas a los que se enfrentan las personas con intolerancia al gluten, hacer todo tipo de preguntas y encontrar información sobre cómo llevar una vida lo más normal posible siendo celíaco.
4 Para los niños
No hay actividad que pueda triunfar si no se incluye a los peques de la casa. Así, en la 'Fira d'Estocs de Tardor', mientras los adultos se dedican al shopping los niños y niñas se lo pasarán en grande con los talleres y juegos infantiles a cargo de S'Espurna. También podrán convertirse en leones, superhéroes, princesas, mariposas, perretes... ¡lo que quieran! con Maggi Pinta Caritas Ibiza.
5 Cantar y bailar
A lo largo del día están previstas actuaciones para que los más animados puedan cantar y bailar. A las doce del mediodía Proyecto Sazón harán mover las caderas con sus ritmos latinos y a las cinco de la tarde la banda Discover ofrecerá versiones de rock nacional e internacional.
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La dana regresa con furia y vuelve a inundar Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera