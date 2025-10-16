Las 5 cosas que no puedes perderte en la 'Fira d'Estocs de Tardor' de Ibiza

Este domingo a partir de las diez de la mañana (y hasta las siete de la tarde) el paseo de Vara de Rey se convertirá en un gran mercadillo, con la 'Fira d'Estocs de Tardor' del Ayuntamiento de Ibiza y el Consell insular. Una excusa perfecta para renovar el armario de cara el invierno o de adquirir prendas ideales para el próximo verano a precios muy competitivos. El plan, sin embargo, va más allá de comprar. Aquí os presentamos los cinco imperdibles de la feria, que este fin de semana alcanza su edición número 15. Tras lo visto en otras ediciones, mejor que los visitantes acudan a la feria con dinero en efectivo, ya que en las últimas citas muchos de los comerciantes no permitían pagos ni con tarjeta de crédito ni con el móvil.

1 Compras

Evidentemente, a una feria de stocks se va a comprar. O, como poco, a mirar y cotillear entre burras, estanterías, perchas o montones de ropa. En esta ocasión, habrá 24 puestos de comercios de la isla que ofrecerán productos de final de temporada "a precios muy atractivos", según destacan desde la organización. Se podrá encontrar ropa de hombre y de mujer, también para niños, y calzado para todas las edades. Hay también negocios de artículos deportivos, complemetos y juguetes. Y, porque no sólo de la moda vive el ser humano, productor ecológicos.

Las tiendas que participarán en la feria son las siguientes:

Black & White

Cáctus Ibiza

Princess Ibiza

Chic Events Shop Ibiza

Lachicadeayer

Colorins

D'Lain Pop Up

KM 0

Ibdama

Ibiza Secrets

Pictro

No Logo

Eivibeep

La Casita de Mishu

Los Catalanes

Maracanitos

Peuets

Peuets Outlet

Biosmell

Dr. Sorpresa

IBIZA 45

Vuelta de Playa

DAS Ibiza

Pasionaria Ibiza

2 Gastronomía

Se podrá comer y beber, cómo no. Habrá una caseta de Companatge, donde se podrá degustar embutido y remojar el gaznate. También una food truck de Chocoparty para los más golosos. Participa, además, Tés i Herbes d'Eivissa (con la bicicleta de Olympia Hage), donde los asistentes tendrán, si quieren, un momento de relax. A las dos del mediodía, aquellos a los que la hora de comer les pille de compras en Vara de Rey podrán matar el gusanillo con una degustación de producto local.

3 Información

En la feria habrá una mesa informativa de la Asociación de Celíacos de Baleares, que explicará los problemas a los que se enfrentan las personas con intolerancia al gluten, hacer todo tipo de preguntas y encontrar información sobre cómo llevar una vida lo más normal posible siendo celíaco.

4 Para los niños

No hay actividad que pueda triunfar si no se incluye a los peques de la casa. Así, en la 'Fira d'Estocs de Tardor', mientras los adultos se dedican al shopping los niños y niñas se lo pasarán en grande con los talleres y juegos infantiles a cargo de S'Espurna. También podrán convertirse en leones, superhéroes, princesas, mariposas, perretes... ¡lo que quieran! con Maggi Pinta Caritas Ibiza.

5 Cantar y bailar

A lo largo del día están previstas actuaciones para que los más animados puedan cantar y bailar. A las doce del mediodía Proyecto Sazón harán mover las caderas con sus ritmos latinos y a las cinco de la tarde la banda Discover ofrecerá versiones de rock nacional e internacional.