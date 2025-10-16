Una empresa 'bicing' ofrece su ayuda tras las inundaciones en Ibiza

La empresa de micromovilidad Dott ha anunciado una iniciativa especial para apoyar a los ciudadanos de Ibiza tras la fuerte tormenta que afectó a la isla la semana pasada. Durante los próximos 15 días, todos los trayectos en sus bicicletas eléctricas tendrán un precio único de 1 euro, con el objetivo de facilitar el transporte en un momento en que los servicios públicos aún se están restableciendo.

La medida, que entra en vigor este jueves 16 de octubre, busca garantizar que los residentes cuenten con una alternativa de movilidad accesible, fiable y segura mientras continúan los trabajos de recuperación en la isla. El descuento se aplicará automáticamente desde la aplicación de Dott, sin necesidad de utilizar códigos promocionales, y será válido para trayectos de hasta 30 minutos.

La tormenta provocó importantes interrupciones en la infraestructura local, afectando tanto a la movilidad como a los servicios básicos. Ante esta situación, Dott decidió intervenir con una solución inmediata para aliviar la presión sobre el transporte público y ayudar a los ciudadanos a realizar desplazamientos esenciales.

“Nuestros pensamientos están con todos los afectados en Ibiza por la reciente tormenta”, señala Andrea Giaretta, vicepresidente regional de Dott. “Como parte de la comunidad, sentimos que era nuestro deber actuar rápidamente y proporcionar una solución práctica para ayudar a la gente a moverse por la ciudad de forma segura y asequible durante este periodo desafiante”.

La tarifa solidaria de 1€ estará disponible hasta el 31 de octubre y forma parte del compromiso de la empresa de colaborar estrechamente con las comunidades locales, especialmente en situaciones de emergencia o necesidad.