La contaminación del mar tras las riadas en Ibiza

Las riadas que han sufrido Ibiza y Formentera a causa de la tormenta 'Ex Gabrielle' y la posterior dana 'Alice' han contribuido a la contaminación del mar. "El agua ha lavado todo y lo natural es que acabe en el medio marino, pero no hay estudios", señala Carme Alomar, representante del Colegio Oficial de Ambientólogos de Baleares, en la séptima edición del Foro Marino.

Por este motivo, apunta que se podría pedir a los socorristas que cogieran muestras de agua en las playas para ayudar a hacer un seguimiento de la contaminación tras las lluvias torrenciales.