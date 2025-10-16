Consulta los cortes de calles en Ibiza por la poda de árboles

El Ayuntamiento de Ibiza, a través de la concejalía de Jardines, continúa con la campaña de poda del arbolado municipal, que este viernes, 17 de octubre, se centrará en dos cruces de la calle Aragón: el de la calle Madrid y del Historiador Josep Clapés.

Los trabajos se desarrollarán entre las 9 y las 12 horas "con el objetivo de minimizar las molestias a vecinos y comerciantes, y se llevarán a cabo de manera ordenada y estructurada, priorizando la eficiencia y la seguridad en la vía pública", apuntan desde el Consistorio.

La campaña de poda en la calle Aragón abarca la intervención sobre un total de 139 ejemplares, entre ellos 31 ficus, 104 washingtonias (palmeras de distintas alturas) y cuatro celtis australis. "La actuación se realiza por cruces, de modo que solo se verá afectado un punto cada día para reducir el impacto sobre la movilidad", detallan desde Vila.

Las labores continuarán durante la próxima semana, en el mismo horario para "evitar coincidir con los momentos de mayor tráfico al inicio y final de la jornada escolar y laboral".

Además de en el centro de la ciudad, el Ayuntamiento de Ibiza está realizando trabajos de poda de ficus nítida en la calle Fray Luis de León, dentro del barrio de Platja d’en Bossa, y posteriormente se intervendrá en las calles Algarb, Mediterrània y d’en Bossa.