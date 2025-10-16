El Consell de Ibiza pregunta a los ciudadanos qué modelo turístico quieren

El Consell Insular de Ibiza ha puesto en marcha el diseño de una estrategia integral y sostenible de desarrollo y reposicionamiento turístico, con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre la prosperidad económica, la conservación ambiental y patrimonial y el bienestar social de la isla y sus habitantes. Según han informado en un comunicado, la iniciativa pretende, además, garantizar la atractividad y competitividad de Ibiza como destino turístico de primer nivel a medio y largo plazo.

El proyecto, impulsado por el departamento de Promoción Turística, nace de la necesidad de responder de forma estratégica, estructurada y consensuada a los retos y desequilibrios del modelo turístico actual. Su finalidad es reposicionar Ibiza, reforzar su marca y definir un modelo turístico de futuro, basado en una gobernanza avanzada y participativa.

Para lograr estos objetivos, el Consell desarrollará un trabajo continuado hasta febrero de 2027, en el que será esencial la participación activa del sector turístico y de la ciudadanía. Este proceso permitirá recoger diferentes puntos de vista y construir una estrategia turística relevante, inclusiva y consensuada.

El proceso participativo contempla dos grandes ámbitos: el del sector turístico y el de la ciudadanía. En el primero, se busca recoger información clave, fortalecer la gobernanza participativa y fomentar la colaboración entre los actores implicados, reflejando así la realidad del territorio y compartiendo los avances del proyecto. En el caso de la consulta ciudadana, el objetivo es conocer las opiniones y expectativas de los residentes sobre el turismo, a través de una encuesta electrónica abierta disponible en la web del Consell de Ibiza, que permitirá una participación accesible y transparente.

El director insular de Promoción Turística, Juan Miguel Costa, ha subrayado que “este proceso marca un punto de inflexión: Ibiza necesita planificar su futuro turístico con una visión compartida, donde el equilibrio entre el territorio, la ciudadanía y el sector sea el verdadero protagonista, con el objetivo de alcanzar un modelo que garantice la prosperidad económica, social y medioambiental de la isla a corto, medio y largo plazo”.