El Consell de Ibiza avisa de posibles atascos por trabajos de pintado en varias carreteras

El departamento de Infraestructuras Viarias del Consell de Ibiza ha informado de que, a partir del lunes 20 de octubre y hasta principios de diciembre, se llevarán a cabo trabajos de repintado de la calzada y actuaciones de reparación y mantenimiento de elementos de seguridad viaria en diversas carreteras de la isla.

Estas tareas se enmarcan dentro del plan de mantenimiento periódico de la red viaria insular y tienen como objetivo mejorar la seguridad y la visibilidad en las vías. Los trabajos se realizarán de manera progresiva por tramos, por lo que desde la institución insular advierten que podrían producirse atascos o cortes temporales de tráfico mientras se ejecutan las obras.

El Consell ha señalado que se intentará programar las intervenciones en horarios de menor afluencia de vehículos para reducir al máximo las molestias a los usuarios. Asimismo, ha agradecido la comprensión y colaboración de los conductores y ha pedido disculpas por las posibles incomodidades que estos trabajos puedan ocasionar.