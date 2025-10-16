Compromiso ambiental de los estudiantes del Xarc con la 'sargantana' y el entorno marino de Ibiza

Alumnos y profesores del instituto Xarc han participado en diferentes proyectos ambientales centrados en la conservación de las sargantanes y del entorno marino. Estudiantes de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos han hecho posible iniciativas como la construcción de refugios artificiales, valiéndose de «cajas de fruta recicladas, rellenas de materia vegetal y cubiertas con una capa de cemento», explica el Ayuntamiento de Santa Eulària. «Los refugios se han instalado en espacios seleccionados de los municipios de Santa Eulària y Sant Antoni. En el futuro, para estudiar su eficacia, se utilizarán cámaras de fototrampeo, y los datos serán evaluados» por alumnos.

Han participado en este tipo de iniciativas estudiantes de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos. / IES XARC

El Xarc ha organizado otras acciones como, por ejemplo, ‘Aquí comença la mar, no llencis res’, de instalación de señales metálicas con este lema en las rejas del alcantarillado, «complementadas con pinturas de animales marinos para captar la atención de los peatones»; así como un proyecto para analizar la calidad del agua en la bahía de Portmany mediante el alga marina Cystoseira. Ha sido posible gracias a la comisión de medio ambiente del centro y su alumnado con la colaboración del Cofib (Consorci per la Recuperació de la Fauna de Balears), el Centre de Professorat d’Eivissa, Salvem Sa Badia y los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Antoni, concluye el comunicado.