Cae la compraventa de viviendas por parte de extranjeros en Baleares pese al repunte nacional

La compraventa de viviendas por parte de extranjeros cayeron un 6,8% en Baleares durante el primer semestre de 2025, en contraste con el repunte del 2% registrado a nivel nacional, según los últimos datos del Consejo General del Notariado.

En el conjunto de España, los extranjeros adquirieron 71.155 inmuebles entre enero y junio, superando por primera vez desde 2022 las 70.000 operaciones. Sin embargo, Baleares, junto con Canarias (-7,7%), lidera los descensos autonómicos, un cambio de tendencia tras varios años de fuerte dinamismo impulsado por compradores europeos.

Aunque el volumen total de transacciones aumentó ligeramente, el peso de los extranjeros en el mercado de compraventa descendió hasta el 19,3% del total nacional, frente al 20,3% del año pasado y al 21,3% de 2023. Se trata de su nivel más bajo en tres años y medio.

Desde el Consejo General del Notariado señalan que la demanda de no residentes ha perdido fuerza, mientras que las compras por parte de residentes extranjeros mantienen su crecimiento.

Los alemanes y los italianos siguen liderando las compras en Baleares

Los británicos se mantienen como la nacionalidad que formalizó más transacciones de viviendas en el primer semestre de 2025 con 5.731 operaciones (8,1% del total) en España, seguidos de los ciudadanos procedentes de Marruecos (5.654 compraventas, el 7,9%d el total) y de Alemania (4.756 unidades, el 6,7%).

Los alemanes siguen siendo la nacionalidad más activa en Baleares, ya que concentran el 50% de las operaciones de extranjeros no residentes. Le siguen los italianos (15,4%).

Precio de la vivienda

Por otra parte, el precio medio de las viviendas adquiridas por extranjeros en España alcanzó los 2.417 euros por metro cuadrado, un 7,6% más que el año anterior y el máximo de la serie histórica. En el caso de los no residentes, el valor medio superó por primera vez los 3.100 euros, impulsado precisamente por operaciones en zonas como Baleares y la costa mediterránea.

Los compradores de Estados Unidos, Suiza, Suecia, Noruega y Alemania fueron los que pagaron precios más altos, todos por encima de los 3.200 euros.