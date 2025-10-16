Pacientes crónicos en Ibiza: "En Ca na Majora el objetivo es que salgan de la habitación de hospital, de su mundo"

"El objetivo es fomentar que salgan de la habitación, dentro de la posibilidad y habilidad de cada uno. Es un espacio en el que se puede jugar o hablar en zonas comunes y esto les ayuda mucho a salir de su mundo y compartir dificultades y logros. Unos incentivan a los otros. Además de la parte profesional, creo que también es importante la conexión entre los pacientes". Son palabras de Elisa Girardi, auxiliar de enfermería en el Centro de Atención Intermedia Ca na Majora, situado en el antiguo Hospital Can Misses. Este servicio ya ha completado su apertura, afirmó este miércoles la consellera balear de Salud, Manuela García, en una visita institucional a las diferentes salas que componen Ca na Majora. Este recurso está dirigido a personas frágiles y pacientes con enfermedades crónicas complejas y avanzadas. Estaba a punto de abrirse en 2020, cuando llegó la pandemia y se convirtió en un espacio para pacientes de covid. Luego empezó a funcionar como una extensión de la residencia para sanitarios.

La Ca na Majora actual, para pacientes crónicos, se inauguró parcialmente en noviembre de 2024 y ahora ya cuenta con 29 habitaciones individuales (hasta el momento eran 15) para pacientes con enfermedades crónicas. "Hacemos rotación en el gimnasio y nos encargamos de asuntos como la alimentación, la higiene e incentivar a los pacientes a salir de su habitación, para que vean al resto. Incentivamos mucho la parte de la socialización. Uno apoya al otro y cada uno va conociendo su historia. Pienso que es diferente al otro hospital", añade Girardi, que confirma que, como es lógico, al pasar tantas horas juntos, los pacientes acaban forjando vínculos. "Y en una isla pequeña siempre hay alguna conexión entre ellos", cuenta a modo de anécdota.

Una de las pacientes que este miércoles estaba en Ca na Majora es Pepita Tur Ferrer, de Santa Eulària. "He estado aquí un mes y 15 días. Mañana [por el jueves] ya me voy", cuenta contenta pero con prudencia. "Me tengo que llevar la muleta a casa y una silla, todo esto ya lo tengo preparado... Me caí cuando iba a regar un limonero", explica sobre ese día. Estas semanas ha hecho "mucha rehabilitación" y recuerda que al principio estuvo unos días con la pierna hinchada y sintiendo mucho dolor. A raíz de esa caída se rompió la cadera: "Me operaron enseguida y ya está bien. El día 20 tengo que bajar porque el doctor me tiene que hacer otra radiografía, eso sí". En todo caso, valora que ha ido notando una clara mejoría. Mientras cuenta su caso, a pocos metros varios de sus compañeros realizan ejercicios de movilidad de diferente tipo con la ayuda de las profesionales. Ca na Majora cuenta con "un equipo multidisciplinar que ha alcanzado los 56 profesionales" en total, en palabras de la consellera, después de que recientemente se haya contratado a 21 más para poder materializar la apertura completa de este servicio.

Envejecimiento de la población

"Lo que nos indica la situación sanitaria actual es que estos son los hospitales por los que hay que apostar. Hay un envejecimiento importante de la población y cada vez llegan más pacientes con 80 y 90 años que, si bien tienen que estar en su hogar mientras se encuentren bien, cuando se produce algún evento necesitan que les cuiden en un hospital en el que se les atienda de forma integral y con un equipo multiprofesional" de geriatría, enfermería, fisioterapia, logopedia, trabajo social y terapia ocupacional, señaló la consellera. Atendiendo, agregó, "problemas de salud como la diabetes, la hipertensión, dificultades respiratorias".

"Aquí deben venir todos los pacientes que tengan un proceso agudo, tanto los crónicos avanzados como los crónicos complejos. Y cuando hablo de un proceso agudo me refiero a un ictus o a una fractura de cadera, por ejemplo. Lo que se hace es tratar al paciente en su globalidad para que vuelva a incorporarse a su comunidad sin realizar un exceso de tratamientos que no son adecuados, que lo que producen en muchas ocasiones es una marcha atrás", en palabras de García.

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) detalla que "en los once primeros meses de actividad de Ca na Majora se ha atendido a 89 pacientes" y que en este momento la ocupación del servicio es "del 48,3 %". Sin embargo, "ha tenido puntualmente una ocupación del 100% de las 15 habitaciones habilitadas" hasta ahora. La estancia media es de 33,25 días.

La consellera realizó la visita junto con el director general del Servei de Salut, Javier Ureña; la subdirectora de Atención a la Cronicidad, Coordinación Sociosanitaria y Enfermedades Poco Frecuentes, Estefanía Serratusell; la subdirectora de enfermería de Procesos Asistenciales y Gestión de Recursos de Atención Intermedia, Ana María Rubio, y el gerente de Asef, Enrique Garcerán, y su equipo directivo.