El Área de Salud de Ibiza y Formentera incorpora cuatro psicólogos para reforzar la atención en los centros de salud

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) ha incorporado a cuatro nuevos psicólogos para reforzar la atención a la salud mental en los centros de salud de las Pitiusas, dentro de un nuevo modelo asistencial que pretende acercar la atención psicológica a la población y facilitar el tratamiento de trastornos leves en el nivel asistencial más próximo.

Los nuevos profesionales son Mar Lucena Montes, Jesús Moya Costa y Lucía Sánchez Cabello, a los que se sumará en los próximos días una cuarta especialista, según un comunicado de Asef.

Cada uno de ellos atenderá distintas zonas de la isla: Mar Lucena Montes ejercerá en los centros de Sant Antoni y Sant Josep; Jesús Moya Costa atenderá en Sant Jordi y Es Viver; Lucía Sánchez Cabello cubrirá los centros de Santa Eulària y Formentera. La cuarta psicóloga, que se incorporará próximamente, se ocupará de los centros de Vila y Can Misses.

En total, los cuatro profesionales prestarán servicio en los ocho centros de salud de Ibiza y Formentera, ampliando así la red de atención psicológica en Atención Primaria.

La directora general de Salud Mental, Carme Bosch, ha destacado que esta medida “forma parte del replanteamiento del modelo asistencial” en Baleares: “Una de las acciones prioritarias es el refuerzo de la Atención Primaria. Se trata de ofrecer atención temprana a personas con malestar emocional y detectar de forma precoz los casos que puedan derivar en trastornos graves, para intervenir antes de que el proceso se cronifique”.

Los pacientes que necesiten atención psicológica deberán ser derivados por su médico de familia, según los nuevos circuitos establecidos, por lo que no podrán pedir cita directamente con el psicólogo.

El Govern de les Illes Balears invertirá 4,2 millones de euros hasta 2027 para que todos los centros de salud del archipiélago cuenten con profesionales de psicología clínica.

Más de 3.200 consultas en lo que va de año

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha registrado 3.262 consultas con psicólogos entre enero y mediados de octubre de 2025. Esta cifra incluye la actividad de la Unidad de Salud Mental de Adultos (Es Viver), la Unidad de Patología Dual del Hospital Can Misses y la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (Centro de Salud Vila).

Durante 2024 se realizaron 5.560 consultas en estos dispositivos, lo que demuestra el creciente volumen de demanda y la necesidad de reforzar los recursos en salud mental en las Pitiusas.