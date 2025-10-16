La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar la alerta amarilla por lluvias en Ibiza y Formentera para este viernes, 17 de octubre, ante la previsión de precipitaciones intensas que podrían dejar más de 20 litros por metro cuadrado en una hora en algunos puntos del archipiélago pitiuso. Concretamente, la zona oeste y nordeste.

Según el pronóstico de la Aemet, las lluvias llegarán a partir del mediodía del viernes, con una probabilidad del 65% de chubascos entre las 12 y las 18 horas, franja horaria en la que se mantendrá activo el riesgo amarillo, acompañados de posibles tormentas.

Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 17 grados y máximas de 24, mientras que los vientos soplarán del sureste con rachas moderadas.

El sábado se espera una ligera mejora, aunque podrían registrarse lluvias intermitentes durante la segunda mitad del día, con un 45% de probabilidad de precipitaciones, antes de dar paso a un domingo más estable y soleado.

Previsión del tiempo para el fin de semana. / Aemet

Las últimas lluvias torrenciales se produjeron el pasado fin de semana, el 11 y el 12 de octubre, provocadas por la dana 'Alice'. El pasado 30 de septiembre, la borrasca 'Ex Gabrielle' dejó registros históricos de precipitaciones en las Pitiusas. La isla ha sufrido numerosas inundaciones desde entonces.