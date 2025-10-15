Vicent Marí reclama en Bruselas el refuerzo del control fronterizo ante la inmigración: "Ibiza no puede gestionar sola un problema que es europeo"

El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, ha reclamado hoy en Bruselas que la Unión Europea refuerce el control fronterizo en las Islas Baleares y active el despliegue de Frontex para apoyar la vigilancia y la gestión de la actual crisis migratoria en el archipiélago. “La presión migratoria que sufren las Baleares no puede recaer únicamente en los consells insulars”, ha afirmado Marí, quien ha defendido la necesidad de una respuesta europea coordinada ante un fenómeno que, según ha dicho, “desborda completamente las capacidades locales”.

El presidente insular ha realizado estas declaraciones tras participar en una reunión con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, junto a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y los presidentes de los otros consells insulares, en la sede de la Comisión Europea.

Durante el encuentro, Marí trasladó la situación de colapso y sobreocupación que atraviesan los servicios sociales de Ibiza, especialmente el sistema de tutela de menores extranjeros no acompañados, que actualmente atiende a más de un centenar de jóvenes con solo 40 plazas habilitadas. “No hablamos de un problema económico, sino de capacidad: no hay espacios, no hay personal suficiente y no hay previsibilidad. Cada nueva llegada nos sitúa al límite”, ha subrayado.

El presidente ibicenco ha insistido en que la presión migratoria que vive el archipiélago “es un problema europeo y de Estado”, y ha reclamado que ni los consells ni los ayuntamientos sigan asumiendo en solitario la gestión de una situación que trasciende el ámbito local. “Las islas mediterráneas somos la puerta de entrada a Europa, pero esa puerta no puede estar abierta sin control ni corresponsabilidad. Ibiza no puede gestionar sola un fenómeno que es europeo”, ha advertido.

Acuerdo de la conferencia de presidentes

Además de solicitar el despliegue de Frontex, los representantes baleares han pedido al Gobierno de España que asuma sus competencias en materia de control fronterizo, repatriación y tutela de menores. En palabras de Marí, “Europa escucha y entiende que esto no puede recaer en una administración local. Ahora es el momento de que también lo entienda el Estado”.

La reunión con el comisario Brunner se enmarca en el acuerdo alcanzado durante la Conferencia de Presidentes Insulares celebrada en mayo en Ibiza, en la que se decidió elevar a las instituciones europeas la necesidad de una implicación directa ante la falta de respuesta del Gobierno central. El encuentro se produce después de que el delegado del Gobierno en Baleares rechazara mantener una reunión conjunta con la presidenta del Govern y los cuatro presidentes insulares para abordar cuestiones de competencia estatal como la inmigración, la seguridad o la movilidad.

Vicent Marí ha agradecido la predisposición del comisario europeo y ha valorado el compromiso de la Comisión para estudiar medidas específicas para los territorios insulares. “Hoy damos un paso importante: Europa escucha a Ibiza. Ahora necesitamos hechos. El futuro del Mediterráneo se juega en la capacidad de proteger nuestras fronteras, pero también a las personas y a los territorios que las sostienen”, ha concluido.