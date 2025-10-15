Una turista revela cuánto gastó en Ibiza: casi 4.000 euros en cinco días

Una joven turista estadounidense ha compartido en redes sociales su experiencia de cinco días en Ibiza, donde gastó un total de casi 4000 euros. El video, que rápidamente se viralizó, detalla todos sus gastos, desde vuelos y alojamiento hasta fiestas, comida y souvenirs.

La youtuber explica que cogió un vuelo desde Croacia por un precio de 200 euros, ya que se encontraba en Europa y quería vivir la experiencia de visitar la isla. Se alojó en el Hotel Garbi durante cinco noches, en una habitación con vistas al mar, por la que pagó 1.000 euros, divididos entre tres personas. También se divirtió en cinco fiestas en clubes icónicos como Ushuaïa, Amnesia y Hï, con entradas que sumaron más de 500 euros. “Quería asegurar mis entradas y disfrutar sin preocuparme por listas de invitados o buscar mesas”, explica en su video.

Uno de los momentos que más le impactó fue pagar 15 euros por una botella de agua. Además, el total de comidas y bebidas fuera del hotel superó los 400 euros. Dentro del hotel, gastó otros 80 euros en aperitivos y bebidas junto a la piscina. “Fui sin una mentalidad económica. Quería disfrutar, pero no estaba preparada para lo caro que es”, reconoció.

El vuelo de vuelta a Estados Unidos, con selección de asiento, le costó algo más de 1.000 euros. La joven concluye su testimonio con un consejo claro para quienes planean viajar a la isla por primera vez: “Si tienes un presupuesto en mente, agrégale 500 euros para evitar estrés y poder disfrutar plenamente.”

También aconseja usar tarjetas de crédito internacionales que ofrezcan recompensas y eviten cargos por transacciones extranjeras. “Cada dólar que gasté, me generó puntos para viajes futuros”, explicó. Aunque admite que fue un gasto elevado, no se arrepiente. “Sabía que solo iría una vez, así que quería aprovechar cada momento. No planeo volver. Ya viví Ibiza.”