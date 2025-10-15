Santa Eulària destina 77.500 euros a reforzar el campo y la pesca local en 2025
El Ayuntamiento ha firmado varios convenios que tienen como objetivo fortalecer la estructura del sector primario
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha reafirmado su compromiso con el sector primario mediante la firma de tres convenios de colaboración con las principales entidades agrarias y pesqueras del municipio: la Cooperativa Agrícola Santa Eulalia, la Cooperativa Agroeivissa y la Confraria de Pescadors d’Eivissa. En total, el Consistorio destinará 77.500 euros durante el año 2025 para impulsar la actividad agrícola y pesquera, favorecer el asociacionismo y apoyar las inversiones productivas, según ha informado en un comunicado.
Estos acuerdos se inscriben dentro de la estrategia del equipo de gobierno para fortalecer la estructura del sector primario y respaldar a las entidades que garantizan la continuidad de las actividades tradicionales, la preservación del paisaje rural y la protección del entorno natural.
El convenio con la Cooperativa Agrícola Santa Eulalia incluye una aportación municipal de 35.000 euros destinada a sufragar las inversiones de la entidad a lo largo de 2025. Fundada en 1951, esta cooperativa desempeña un papel esencial en la economía rural del municipio, promoviendo la producción agrícola y ganadera y fomentando la sostenibilidad y conservación del suelo agrícola.
Por su parte, la Cooperativa Agroeivissa, principal central de producción y comercialización de frutas y verduras de la isla, recibirá 30.000 euros para acciones de promoción agraria y fomento del asociacionismo.
Asimismo, el nuevo convenio con la Cooperativa Agrícola Sant Antoni contempla una ayuda de 2.500 euros para incentivar el asociacionismo agrícola-ganadero y su colaboración en iniciativas municipales de promoción del campo y actividades de interés general relacionadas con el sector.
Finalmente, la Confraria de Pescadors d’Eivissa percibirá 10.000 euros destinados a la promoción del sector pesquero y a la organización de actividades que fomenten el consumo de pescado local y la economía asociativa del litoral.
La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha subrayado la importancia de estas entidades “que sostienen el sector primario” y que, más allá de generar actividad económica, “preservan nuestro paisaje, nuestra identidad y la forma de vida tradicional del municipio”. Ferrer ha añadido que “la cooperación con las cooperativas agrícolas y la Confraria de Pescadors refuerza la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible que mantiene vivo el campo y el mar de Santa Eulària”.
La alcaldesa ha recordado, además, que este impulso se suma a las iniciativas de fomento del consumo de producto local y de proximidad (KM0), con ferias especializadas como la Fira des Gerret, la Fira des Calamar o el mercado de producto ecológico de Santa Eulària, que promueven la economía local y la sostenibilidad.
