Santa Eulària destina 77.500 euros a reforzar el campo y la pesca local en 2025

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha reafirmado su compromiso con el sector primario mediante la firma de tres convenios de colaboración con las principales entidades agrarias y pesqueras del municipio: la Cooperativa Agrícola Santa Eulalia, la Cooperativa Agroeivissa y la Confraria de Pescadors d’Eivissa. En total, el Consistorio destinará 77.500 euros durante el año 2025 para impulsar la actividad agrícola y pesquera, favorecer el asociacionismo y apoyar las inversiones productivas, según ha informado en un comunicado.

Estos acuerdos se inscriben dentro de la estrategia del equipo de gobierno para fortalecer la estructura del sector primario y respaldar a las entidades que garantizan la continuidad de las actividades tradicionales, la preservación del paisaje rural y la protección del entorno natural.

El convenio con la Cooperativa Agrícola Santa Eulalia incluye una aportación municipal de 35.000 euros destinada a sufragar las inversiones de la entidad a lo largo de 2025. Fundada en 1951, esta cooperativa desempeña un papel esencial en la economía rural del municipio, promoviendo la producción agrícola y ganadera y fomentando la sostenibilidad y conservación del suelo agrícola.

Por su parte, la Cooperativa Agroeivissa, principal central de producción y comercialización de frutas y verduras de la isla, recibirá 30.000 euros para acciones de promoción agraria y fomento del asociacionismo.

Asimismo, el nuevo convenio con la Cooperativa Agrícola Sant Antoni contempla una ayuda de 2.500 euros para incentivar el asociacionismo agrícola-ganadero y su colaboración en iniciativas municipales de promoción del campo y actividades de interés general relacionadas con el sector.

Finalmente, la Confraria de Pescadors d’Eivissa percibirá 10.000 euros destinados a la promoción del sector pesquero y a la organización de actividades que fomenten el consumo de pescado local y la economía asociativa del litoral.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha subrayado la importancia de estas entidades “que sostienen el sector primario” y que, más allá de generar actividad económica, “preservan nuestro paisaje, nuestra identidad y la forma de vida tradicional del municipio”. Ferrer ha añadido que “la cooperación con las cooperativas agrícolas y la Confraria de Pescadors refuerza la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible que mantiene vivo el campo y el mar de Santa Eulària”.

La alcaldesa ha recordado, además, que este impulso se suma a las iniciativas de fomento del consumo de producto local y de proximidad (KM0), con ferias especializadas como la Fira des Gerret, la Fira des Calamar o el mercado de producto ecológico de Santa Eulària, que promueven la economía local y la sostenibilidad.