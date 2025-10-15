Salud defiende el trabajo del director de Gestión de Asef y su reincorporación tras el cambio de requisito académico

El director general del Servei de Salut, Javier Ureña, ha defendido este miércoles ante los medios de Ibiza la trayectoria de Javier Marí Estellés como director de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia del Área de Salud de las Pitiusas (Asef) desde noviembre de 2023. Ureña, que comparecía acompañado por la consellera balear de Salud, Manuela García, y el gerente de Asef, Enrique Garcerán, ha respondido a la pregunta sobre la polémica por la dimisión y reincorporación al cargo de Marí después de un cambio en el requisito académico en una segunda convocatoria (que también fue de libre designación), en la que en vez de titulación superior (la licenciatura de Marí no está homologada, es de una universidad privada) se pedía bachillerato.

"Hubo una comisión de selección formada por funcionarios, que además eran tres jefes de servicio, y dieron por buena la solicitud de Marí y, por tanto, fue nombrado. Posteriormente, como ya saben, hubo una queja [por escrito por parte de un tercero] al respecto. Estudiamos el caso y, efectivamente, de acuerdo con los requisitos que estaban configurados en ese momento, no se cumplían exactamente, porque esa licenciatura que tiene, ese título, no estaba completamente homologado", ha señalado Ureña. De ahí la dimisión de Marí. "Como digo, estábamos extraordinariamente satisfechos con el trabajo que venía realizando el señor Marí y, además, sobre estas direcciones de gestión, tanto la de Ibiza y Formentera como la de Menorca, en la que también hemos modificado los requisitos, entendemos que son plazas difíciles de cubrir con gente que pueda estar a la altura de los requisitos y de las necesidades que hay", ha añadido. A cada una de esas dos convocatorias para director de Gestión de Asef se presentaron dos personas (Marí más otra persona, diferente en cada caso; es decir, tres en total).

Sobre el caso de Menorca, Ureña afirma que el cargo lo está asumiendo una persona "que vive a caballo entre Menorca y Mallorca, con todo lo que ello supone". "Por cierto, es un ex alto cargo del Govern anterior, para que vean qué voluntad de colocación tenemos. Lo que buscamos es tener a los mejores profesionales y yo creo que esto lo demuestra también y, entonces, lo que nos planteamos, como había que volver a convocar, es modificar los requisitos, efectivamente, para poder contar con esta persona de la que estamos tan orgullosos de su trabajo", en palabras de Ureña.

Marí obtuvo su titulación en Gestión Comercial y Marketing en la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales, una universidad privada. "Es una licenciatura universitaria de cinco años. No está homologada por el Ministerio de Educación, pero no significa que no tenga ese título", señaló Asef, haciendo hincapié, además, en que nunca hubo, por parte de Marí, ninguna falsificación ni manipulación de su expediente académico. Además, Ureña sostiene que "se ha cambiado absolutamente la tendencia del Área de Salud": "Cuando entramos en la conselleria, notamos que, respecto a lo que era la sanidad pitiusa, había una estrategia de brazos caídos (...) Estamos enormemente agradecidos y orgullosos del equipo que tenemos ahora".

La reunión de la junta de personal de Asef prevista para septiembre se anuló, explicaron desde la parte de los sindicatos. Preguntado por ello, Ureña afirmó este miércoles por la mañana que pocas horas después de la rueda de prensa, a las 14 horas, se iban a reunir con la presidenta de la junta de personal; con la presencia, también, del gerente Garcerán.

La rueda de prensa se ha producido tras una visita institucional al Centro de Atención Intermedia Ca na Majora. En la comitiva que ha entrado en este espacio del antiguo Hospital Can Misses estaba presente Marí Estellés, que, preguntado por este diario, ha declinado hacer declaraciones.

Sobre las renuncias, de carácter permanente, de otros cargos directivos de Asef, la consellera García ha agradecido el trabajo de cada profesional y ha asegurado que el equipo ha conseguido "dar un vuelco a la sanidad ibicenca". "Es cierto que a lo largo del tiempo el proyecto es difícil, pero los proyectos no deben depender de personas y deben de seguir".