El álbum
Reuniones por una buena causa
El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni se reunió con diferentes asociaciones para preparar el programa de actividades del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. Participaron representantes de AIF, Aemif, Apneef, Apfem, Affares, ONCE y Amadiba.
