El PSOE critica que PP y Vox voten en contra de prohibir la construcción en zonas inundables

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha mostrado su rechazo a la decisión del Partido Popular y Vox de unir sus votos en el Parlament balear para «tumbar» una propuesta socialista que instaba al Govern a prohibir la construcción en zonas inundables, una medida planteada tras los recientes episodios de lluvias torrenciales registrados en la isla.

La propuesta, presentada por el PSIB-PSOE en el marco del Debate de la Comunitat Autònoma, pedía concretamente «instar al Govern de las Illes Balears a prohibir la construcción en las áreas de prevención de riesgos», advirtiendo de «los peligros de vulnerar estos espacios ante el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos derivados de la emergencia climática».

La diputada y portavoz de la FSE-PSOE, Pilar Costa, ha lamentado el voto en contra de los partidos de derechas «a pesar de las experiencias tan traumáticas que hemos vivido en Ibiza en las últimas semanas por las inundaciones».

«Creemos que esto debería servirnos para reflexionar y, de ninguna manera, seguir construyendo en estas zonas inundables», ha afirmado Costa, que ha criticado además la intención del Govern de revisar el Plan de Gestión de Recursos Hídricos con el objetivo de reducir el ámbito de las zonas inundables y facilitar así nuevas edificaciones.