Movilidad prepara un plan urgente para evitar inundaciones en la autovía del aeropuerto de Ibiza

«Hemos tenido un tercio más de agua que en la dana anterior en la autovía del aeropuerto». Estas son las palabras del director general de Emergencias e Interior del Govern balear, Pablo Gárriz, al hacer balance de los efectos de la catástrofe provocada por la dana ‘Alice’ en Ibiza, tras la reunión mantenida en el cuartel de Sa Coma con el Comité Técnico Asesor de los planes Meteobal e Inunbal.

En las penúltimas inundaciones vividas en la isla, que tuvieron lugar el martes 30 de septiembre, se acumularon aproximadamente tres millones de litros de agua. A pesar de la espeluznante e histórica cifra registrada durante la dana ‘Ex Gabrielle’ en Eivissa, Gárriz reconoció que, «aunque en las últimas inundaciones se ha registrado una mayor cantidad de agua, la experiencia vivida en el anterior desastre meteorológico ha servido para tener la situación muy bien planificada y a todos los equipos de emergencias perfectamente entrenados».

«Una operación complicada»

Los desastres ocasionados por ‘Alice’ «han dificultado más las operaciones de urgencia, al ser el agua más densa que en la ‘Ex Gabrielle’». Cabe recordar que durante aquel primer temporal se registró una menor cantidad de agua, ya que las lluvias torrenciales fueron más intensas, pero se concentraron en una sola jornada. En cambio, en ‘Alice’ no fueron tan fuertes, aunque se prolongaron durante dos días consecutivos: 11 y 12 de octubre.

67 Incidencias en las Pitiusas en los dos días que duraron las lluvias, aunque todas pudieron resolverse.

Por otro lado, el director de Emergencias e Interior balear alabó la labor de los equipos participantes en el operativo: «Esta mañana [por ayer] el tráfico estaba completamente restablecido en la autovía del aeropuerto (EI-800) y se ha conseguido en un tiempo récord».

Todo apunta a que lo peor ya ha pasado. De momento, no existe un peligro serio por condiciones meteorológicas adversas a corto plazo en las Pitiüses, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ha decretado alerta naranja ni roja en la zona para los próximos días. A pesar de ello, Gárriz manifestó: «No vamos a bajar los brazos y seguiremos trabajando en el plan de acción, ya que vivimos un episodio de inestabilidad en el que todavía existe riesgo de lluvias potencialmente fuertes en la isla durante los próximos días». El terreno tiene un nivel de humedad elevado, lo que podría favorecer la acumulación de agua si se produjeran lluvias de entre 25 y 30 litros por metro cuadrado.

El paso de la dana ‘Alice’ ha provocado 67 incidencias en las Pitiüses, especialmente en Eivissa, donde se concentran la mayoría de los avisos gestionados por el servicio de emergencias 112 en todo el archipiélago. Aunque han pasado varios días desde el fenómeno, «la mayoría de las incidencias se están resolviendo con mucha rapidez».

Redacción

El puerto de Eivissa, el barrio de es Pratet, las avenidas 8 d’Agost y Joan Carles I, la zona de los apartamentos Brisol, los torrentes de sa Llavanera de Vila y de Cas Capità, así como Platja d’en Bossa, son las áreas más afectadas por la dana y, al mismo tiempo, las principales beneficiarias del Plan de Actuaciones Inmediatas en Eivissa, puesto en marcha por el Govern el pasado lunes.

Aunque el Ejecutivo autonómico no concretó hasta cuándo estará operativa dicha iniciativa, Gárriz reconoció que «todos los recursos destinados a la protección de la población y de las infraestructuras ya están listados y los operativos avanzan conforme a los plazos previstos».

La carretera del aeropuerto

Durante la breve comparecencia de Gárriz, éste informó de que se había roto «una tubería de agua potable a causa de las inundaciones en Santa Eulària». Aunque el suministro está garantizado, comunicó que no podía acceder ni intervenir la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), «ya que el río todavía lleva demasiada agua».

En la reunión celebrada en el cuartel de Sa Coma también participó la directora general de Movilidad de Balears, Lorena del Valle Alonso, que habló sobre las actuaciones en las que trabaja el Govern para evitar que «se repita el grave problema que se produce en esta carretera cuando hay lluvias torrenciales». La directora general subrayó que «es necesario solucionar el problema estructural de drenaje que existe desde hace muchos años en la autovía del aeropuerto». «Es algo que debemos tomarnos muy en serio y nuestro objetivo real es solucionarlo», añadió Alonso.

Mientras se llevan a cabo actuaciones para solucionar definitivamente la cuestión estructural de la autovía EI800, el Govern trabaja «paralelamente en otra solución provisional». A fin de evitar inundaciones y desastres en una de las principales vías de circulación de la isla, se han realizado actuaciones para habilitar un aliviadero alternativo de emergencia que evite la afectación a núcleos de población en un escenario de lluvias intensas.Igualmente, la Dirección General de Movilidad, la Dirección General de Recursos Hídricos y el Ayuntamiento de Sant Josep colaboran para definir una solución definitiva.