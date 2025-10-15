Llama la atención
Las enormes pérdidas que han sufrido numerosos comercios de la isla como consecuencia de las inundaciones y las lluvias de los últimos 15 días, que algunos negocios han sufrido en varias ocasiones. El 84% se han visto afectados, tres de cada cuatro padecen daños en sus instalaciones y algunos registran pérdidas, por el momento, de más de 50.000 euros.
El caos que se generó este lunes a media mañana cuando los centros comunicaron a las familias que debían recoger a sus hijos por la previsión de lluvia. Algunos decían que a las doce; conselleria y Emergencias, que antes de la una. Algunos padres y madres se sintieron angustiados al no poder ir a recogerlos y los accesos a Vila se saturaron en ese momento por la entrada de coches rumbo a los colegios.
Las reticencias a vacunarse contra el covid-19 que manifestaron algunos de los primeros en recibir, este otoño, la vacuna contra la gripe. Mientras esta última se la ponen sin problema cada año, a la mayoría no les hace gracia que les administren la del coronavirus. Esto, indican desde Salud, se debe a que muchos prefieren dejar la pandemia en el pasado, olvidarse de ella.
