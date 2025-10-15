El Ayuntamiento de Ibiza sigue retirando obstáculos del torrente de sa Llavanera

Las labores en torno al torrente de sa Llavanera para proteger la zona ante futuras inundaciones continúan. Tras retirar este lunes un paso que impedía la libre circulación del agua entre el edificio Brisol y los Girasoles, este martes una excavadora eliminó una construcción en el jardín del edificio Brisol. «Es una arqueta grande en la que hemos encontrado un montón de cañas y cosas arrastradas de tiempo atrás», señalan desde el Ayuntamiento de Ibiza.

El Consistorio trabaja con la dirección general de Recursos Hídricos del Govern para dar soluciones lo antes posible a los tramos que han quedado abiertos.