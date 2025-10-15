Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: "Si vas a tocarte los huevos, olvídate"

El joven Aarón Díaz ha compartido en redes sociales su experiencia tras realizar una temporada laboral en Ibiza, uno de los destinos turísticos más demandados del mundo. En su vídeo lanza una pregunta: "¿Cuánto dinero puedes hacer trabajando en Ibiza? ¿Merece la pena ir a hacer temporada?" Díaz ofrece una visión realista de lo que supone trabajar en la isla balear, alejándose de la idea de que se trata de un destino donde "uno se forra fácilmente".

Según explica, "si vas pensando en que vas a tocarte los huevos, olvídate, porque ahí se curra". El trabajador asegura que, aunque existe una gran oferta de empleo durante los meses de verano, el principal problema es la vivienda: "Por menos de 600 o 700 euros por una habitación compartida no baja. Y eso es lo mínimo que vas a pagar".

Díaz advierte que la falta de alojamiento asequible y las condiciones del mercado inmobiliario hacen que muchos trabajadores temporales deban conformarse con espacios reducidos o compartidos, a menudo sin las condiciones de higiene o privacidad deseadas.

El joven ha trabajado estos meses como hostess en uno de los restaurantes que, según dice, es de los "más icónicos de la isla", desempeñando tareas de recepción de clientes, gestión de reservas y organización del sitting. Su contrato, según detalla, fue de más de 2.000 euros brutos mensuales, con un sueldo base de unos 1.600 euros y jornadas de unas 60 horas semanales. La empresa cubría el alojamiento, aunque el coste se descontaba de la nómina.

El 'truco' que tiene para poder ahorrar

Díaz destaca que, para ahorrar, es fundamental "tener la mente fría y saber a lo que has ido", evitando gastos excesivos en ocio y consumo de alcohol y drogas. También subraya la importancia de hablar idiomas, especialmente inglés e italiano, para acceder a puestos mejor remunerados en la isla.

En su desglose mensual, Díaz calcula unos gastos fijos de 390 euros entre comida, gimnasio, gasolina y otros desembolsos, aunque no incluye el pago del alquiler. Sus ingresos netos variaron entre 1.585 euros en mayo y 2.418 euros en julio, alcanzando un ahorro aproximado de 6.000 euros al final de la temporada, tras cinco meses de trabajo y solo un día libre por semana.

"Pensamos que Ibiza es la isla de los huevos de oro, pero ahora hay muchas variables", explica el joven, que anima a quienes estén pensando en vivir una temporada laboral en la isla a hacerlo con expectativas realistas y una mentalidad de esfuerzo.