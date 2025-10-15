Una joven emprendedora se va de Ibiza agobiada por la vivienda: “Estoy en una casa sin contrato, con las cosas del propietario”

"Me voy de Ibiza, ya lo he dicho". Con estas palabras, una joven que trabaja en los mercadillos artesanales de la isla ha anunciado su marcha después de tres años y medio viviendo en Ibiza. Su testimonio, publicado en redes sociales, refleja una realidad que comparten muchos trabajadores de temporada: la dificultad de emprender y sostener un proyecto de vida en la isla fuera de los meses de verano.

En su mensaje, la joven, creadora de la marca artesanal Café con leche, explica que en un principio su decisión era "súper definitiva", pero tras meditarlo durante todo el verano ha optado por darse "un break total para ver la vida desde fuera".

"Han sido muchísimos altibajos los que me han llevado a esta decisión tan dura. No sé si voy a volver. Me encantaría regresar la temporada que viene, pero la realidad es que no lo sé", confiesa.

Durante su estancia en la isla, asegura haber vivido momentos de gran incertidumbre económica: "Aunque ganes dinero en verano, el problema es que hay que pagar un montonazo de cosas. Cuando llega el invierno te das cuenta de que llevas seis o siete meses trabajando muchísimo y no tienes para cubrir ni los gastos principales. Es algo muy duro".

La joven relata también la sensación de "claustrofobia total" que ha sentido al vivir sin contrato de alquiler. "Estoy en una casa sin contrato, con las cosas del propietario… y eso ha hecho que explote. Necesitaba poner fin a esta situación", afirma.

"Ibiza es complicada, pero también mágica"

Pese a todo, se despide con cariño y gratitud de la isla: "Lo único que voy a guardar es este espacio tan bonito, que amo y adoro. Ibiza es complicada, pero también mágica. Me duele muchísimo irme porque aquí tengo mi vida y mis amigos, pero creo que cerrar este ciclo era necesario para encontrarme mejor".

La joven asegura que este mes de octubre será su último en la isla. "Haré todos los mercadillos del mes", señala. "Si la vida quiere, el año que viene volveré. Y si no, tomaremos otro rumbo", concluye.

La joven ha recibido muchos comentarios de apoyo, sobe todo de otras personas que también han abandonado la isla recientemente.

La misma emprendedora sufrió además el robo de una maleta grande con todas las prendas pintadas a mano por ella y destinadas a la venta en 2023.