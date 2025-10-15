Un juzgado de Liverpool investiga la muerte repentina de un joven de 20 años en la habitación de su hotel en Ibiza

Un chico británico, Stan-Lee Connor, de 20 años que viajó a Ibiza junto a un amigo el pasado julio falleció en la habitación de su hotel tras una noche de fiesta. En la investigación que tuvo lugar ayer en el Tribunal de Coroner de Liverpool, se supo que el joven había consumido MDMA.

El joven y sus amigos habían viajado a la isla para pasar seis noches, pero fue en la segunda cuando empezó a sentirse mal mientras se divertían en una discoteca. Al parecer, él y su amigo volvieron en taxi a las 3 de la madrugada, se ducharon y Stan se quedó en la habitación mientras su compañero dormía.

Cuando su amigo se despertó cerca de las nueve de la mañana se encontró con que el chico no respondía y yacía en el piso de la habitación del hotel, momento en el que el amigo bajó a la recepción para pedir una ambulancia. Según han explicado en la investigación: "Estaba de color amarillo y no se despertaba". Los agentes de policía llegaron a las 9.15 horas de la mañana y encontraron a Stan tendido sobre su lado izquierdo.

El cuerpo fue repatriado y posteriormente se llevó a cabo una autopsia, que indicó que su causa de muerte fue intoxicación por drogas, una combinación de MDMA, cocaína y aspirina. Tras las investigaciones de la Policía de Merseyside y las autoridades españolas, se concluyó que no se había cometido ningún delito y que no había pruebas de violencia.