Jazz Point Ibiza: Un cóctel de talento local y grandes de la escena neoyorquina

Aunque el festival no se ha librado de los efectos de la tormenta ‘Ex Gabrielle’ y la dana ‘Alice’, que han obligado a cambiar la ubicación de dos de los conciertos, la sexta edición de Jazz Point Ibiza promete ser "muy especial». Es lo que aseguró ayer David Moss, uno de los promotores, en la presentación del festival, que como años anteriores, combina figuras internacionales destacadas con talento local, como el del multiinstrumentista Andrés Coll y el baterista Joan Carles Marí, que ya formaron parte del cartel de 2024.

El evento, que arranca mañana y se prolongará hasta el próximo 20 de octubre, cuenta esta vez con «cinco grandes de la escena jazzística de Nueva York»: los saxofonistas Ricky Ford, «antiguo miembro de la banda de Charles Mingus», y Eric Person, «voz destacada en el jazz creativo con el saxo alto y la flauta»; el trompetista Omar Kabir; el contrabajista Doug Weiss y el pianista israelí-australiano Tal Cohen, afincado actualmente en Estados Unidos. Todos ellos estarán este jueves a las 17 horas en la fiesta de inauguración en WOW Radio Café, en Santa Eulària, tocando mano a mano con el músico ibicenco Andrés Coll, que ejercerá de director musical.

Un poco más tarde, a las 21.30 horas, harán otra jam en el restaurante Jara, en el hotel The Standard, en Vila. Allí también, mañana a las 19.30 horas, La José dará el toque flamenco al festival internacional de jazz acompañada, a la guitarra española, por Luis Gallo y por varios invitados. Además, el público tendrá la oportunidad de escuchar a esta cantautora polifacética el próximo domingo a las 19.30 horas en el Me Hotel, en Santa Eulària, junto a músicos como Doug Weiss, Eric Person, y Tal Cohen.

La saxofonista Muriel Grossmann, ayer en la presentación de Jazz Point Ibiza. / Toni Escobar

El viernes, 17 de octubre, será la cita con sabor más local y la única que contará con descuento (un 20%) para los residentes en la isla. Arrancará a las 20.30 horas con la actuación del cuarteto de Muriel Grossmann, que está en medio de una gira internacional con su nuevo disco ‘Breakthrough’. La saxofonista de origen austríaco contará como invitada con la percusionista Cristina Morales, además de con sus músicos habituales: Radomir Milojkovic (guitarra), Abel Boquera (Hammond B3) y Uros Stamenkovic (batería). Una hora más tarde s todos ellos saldrán de nuevo al escenario, pero esta vez se les sumará el trompetista Omar Kabir y los vientos de la Big Band Ciutat d’Eivissa, con Vicent Tur a la cabeza. Es el director de esta agrupación municipal quien ha hecho los arreglos de los temas de Grossmann que se interpretarán en esta segunda sesión. «Va a ser una propuesta muy única porque nunca he tocado con una big band», aseguró la música y compositora en la presentación de Jazz Point Ibiza.

Tanto este concierto como el del sábado se iban a celebrar en un principio en el Teatro Ibiza, pero debido a los desperfectos provocados en este local nocturno por las lluvias torrenciales caídas en las últimas semanas, se han tenido que trasladar a The Standard.

Concierto gratuito y clases magistrales

En la cita del 18 de octubre a las 21 horas, que lleva por título ‘NYC-Ibiza Jazz Explosion’ los protagonista serán Ford, Cohen, Weiss, Person y Kabir y, además, el baterista barcelonés Marc Miralta, «uno de los músicos de jazz más versátiles y respetados internacionalmente de España».

La sexta edición se cerrará el 20 de octubre a las 19.30 en Santa Eulària con un concierto gratuito en el Me Hotel de Tal Cohen, que tocará el teclado.

Como en ediciones pasadas, además de las actuaciones, el festival contará con clases magistrales «abiertas a todos los instrumentos». Las impartirán Cohen y Kabir el día 18 de 12 a 13.30 horas en Can Ventosa.

En la presentación Moss agradeció el respaldo al festival del Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza, representados ayer por el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, y la concejala de Cultura de Vila, Carmen Domínguez.

También acudió al evento Joel Chriss, de la agencia de contratación neoyorquina J. Chriss & Co, promotora del evento junto a David Moss y Adam Lenox, de Ibiza Music Agency, y Grossmann.

Joel Chriss, de la agencia de contratación neoyorquina J. Chriss & Co. / Toni Escobar

El germen del festival

Según resaltó Moss, que conoce a Chriss desde la infancia, es gracias a él que el festival puede contar cada año con grandes nombres internacionales. También fue a este apasionado del jazz al que se le ocurrió la idea de organizar este evento en Ibiza. Fue en unas vacaciones en la isla, tomando café con el miembro de Ibiza Music Agency y con la saxofonista de origen austríaco. «Grossmann fue una de mis fuentes de inspiración que me llevó a pensar que era posible crear un festival que combinara a figuras de Estados Unidos con músicos locales», apuntó el también director artístico de l Festival de Jazz de Hamptons.

Que Jazz Point Ibiza «ha puesto a Ibiza en el mapa mundial del jazz» lo dijo en su día Grossmann y lo repitió ayer. También destacó de esta propuesta que «crea vínculos duraderos» entre la escena neoyorquina y la pitiusa, como lo demuestra el hecho de que los músicos ibicencos Andrés Coll y Pere Navarro hayan tenido la oportunidad de actuar en Nueva York, como apuntó Joel Chriss, para que el Jazz Point Ibiza es su «proyecto de jubilación».