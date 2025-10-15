La ITV de Santa Gertrudis trabaja con una única línea por las inundaciones

Nuevos problemas para la ITV en Ibiza. El centro de inspeción técnica de Santa Gertrudis comienza la semana con una única fila operativa, tras quedar anegadas los carriles tres y cuatro por las fuertes precipitaciones causadas por la dana 'Alice' este fin de semana. El carril dos ya llevaba sin funcionar prácticamente un año por una avería en el frenómetro.

Cuando los técnicos de la ITV de Santa Gertrudis acudieron a su puesto ed trabajo este lunes se encontraron con que los carriles tres y cuatro estaban completamente anegados. Tuvieron que llamar a un servicio de electricistas, que disponían de bombas de achique, para retirar toda el agua acumulada. Quienes acudían a revisar su vehículo esta semana se vieron obligados a esperar entre dos y tres horas de demora, en lugar de los 20 minutos de media que suele durar la inspección, con el consecuente cabreo para los usuarios.

El foso quedó anegado tras las lluvias torrenciales del domingo / Juan Antonio Clapés

Este miércoles técnicos especialistas procedentes de Barcelona trabajaban para evaluar el alcance de los daños en las instalaciones de estos carriles. "Una vez tengamos esta evaluación podremos determinar qué es lo que se ha estropeado y requiere reparación y el tiempo necesario hasta que vuelva a estar operativa", explica en una llamada telefónica el técnico Juan Antonio Clapés, trabajador en dicha ITV. Clapés recalca también la importancia de ser cautelosos antes de volver a poner en marcha los carriles. "Son motores industriales que han estado en el agua, trabajar con ellos sin tener garantía de que funcionan correctamente podría ser muy peligroso para los técnicos", afirma.

Las inundaciones sucedieron durante las precipitaciones torrenciales que tuvieron lugar en la mañana del domingo. "La noche anterior fuimos a poner barreras y sacos para intentar que no entrara agua, pero no sirvió de nada", destaca Clapés. Todo lo contrario que con las inundaciones causadas por la borrasca Ex Gabrielle, que no provocó ninguna inundación en el taller a pesar de no haber hecho ninguna barrera.

La ITV de Santa Gertrudis ya se vio afectada por inundaciones en el año 2022 tras otra jornada de fuertes precipitaciones. En aquella ocasión fueron las líneas dos y cuatro las más afectadas.