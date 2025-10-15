Elva Alonso, vecina del Brisol en Ibiza: "Siempre tenemos miedo cuando llueve"

Elva Alonso, residente del edificio Brisol, uno de los puntos más afectados de la ciudad de Ibiza por las lluvias torrenciales de estos días, conoce la expresión que tienen los vecinos a los que más afectaron las riadas. En su caso vive en una de las plantas superiores del edificio, por lo que no tiene que lamentar daños, aunque sí lo hace por el resto de la comunidad. Con la mirada hacia el suelo, confiesa que hasta le da apuro decir que su casa no se vio afectada: "Sé que hay vecinos que lo han pasado muy mal", comenta, preocupada, mientras la actividad en el edificio, sobre todo en la parte baja, es frenética.

Sergio G. Cañizares

Los afectados siguen limpiando y sacando agua y barro, una tarea que parece no tener fin, mientras efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ayuntamiento de Ibiza trabajan para despejar las salidas al mar de los torrentes, algunas de ellas completamente atoradas.

"Siempre hemos tenido miedo porque todos los torrentes desembocan aquí"

Elva Alonso

A pesar de este sentimiento también tiene un hueco para transmitir su enojo: "Los bajos están destrozados porque están por debajo del nivel del mar y esto no debería ser así". "Siempre hemos tenido miedo porque todos los torrentes desembocan aquí", añade. Alonso, que ha puesto su casa a disposición de los vecinos que lo necesiten y ha colaborado con las tareas que ha podido, asegura que "en 35 años no había visto nada igual".