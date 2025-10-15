El Injuve reconoce la labor de Santa Eulària con los jóvenes

El proyecto 'Futúria + Jove. Projecta el teu futur', impulsado por el departamento de Juventud del Ayuntamiento de Santa Eulària, ha sido reconocido por el Instituto de la Juventud (Injuve) dentro del Catálogo de Experiencias Locales RedSIJ 2025.

El Consistorio presentó esta iniciativa a la III Convocatoria de Experiencias Locales de Juventud RedSIJ 2025, una propuesta organizada por el Injuve que destaca los proyectos juveniles innovadores desarrollados por administraciones públicas y los incluye en su catálogo de buenas prácticas.

En esta recopilación se recogen experiencias impulsadas en los últimos dos años por ayuntamientos, comunidades autónomas y otras entidades del sector público. El objetivo del Injuve es reconocer ámbitos como la información y el asesoramiento juvenil, la salud, el empleo, la inclusión social, la participación, la igualdad de género, el medio ambiente o el uso de nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, en la gestión de servicios dirigidos a la juventud.

'Futúria + Jove. Projecta el teu futur', que también se incluirá en el próximo 'Anuari de la Juventut de Balears', nació de la labor del Centro de Información Juvenil de Santa Eulària des Riu (Cijse) para asesorar y ofrecer herramientas a los jóvenes que les ayuden a conocer sus intereses académicos y profesionales.

Un proyecto que nació en 2014

El proyecto, activo desde 2014, comenzó como una actividad especial en los Punts Joves del municipio hasta integrarse en el calendario escolar de los centros de Secundaria. En su duodécima edición, la feria educativa acogerá a más de 700 alumnos de cinco centros de Santa Eulària (institutos Sa Blanca Dona, Isidor Macabich, Xarc y Quartó del Rei y el colegio Mestral), además del alumnado del programa Alter.

Del 26 al 30 de enero de 2026, los jóvenes podrán participar en charlas, talleres y exposiciones, entre otras actividades que se celebrarán en el Centro Cultural de Jesús.

El Instituto de la Juventud (Injuve), adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, es un organismo público que promueve actuaciones en beneficio de las personas jóvenes.

Entre sus objetivos destacan fomentar la igualdad de oportunidades, favorecer la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de España, y reforzar la colaboración con otros departamentos ministeriales y administraciones públicas que trabajan en este ámbito.